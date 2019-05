Chuyện rùng mình ở những hòn đảo nguy hiểm nhất hành tinh

Bikini Atoll thuộc quần đảo Marshall, Thái Bình Dương là một trong những hòn đảo nguy hiểm nhất hành tinh. Nguyên nhân là vì nơi đây đã diễn ra hơn 20 cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của quân đội Mỹ từ năm 1946 - 1958. Do mức phóng xạ ở Bikini Atoll rất lớn nên quân đội Mỹ đã sơ tán người dân rời khỏi đảo san hô vòng Bikini Atoll. Theo đó, hòn đảo này trở thành địa điểm bỏ hoang trong suốt nhiều thập kỷ. Ngày nay, Bikini Atoll đã khá an toàn khi lượng phóng xạ giảm đi khá nhiều. Tuy nhiên, nồng độ phóng xạ trong đất vẫn ở mức nguy hiểm, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Quần đảo Izu của Nhật Bản được xếp vào danh sách những hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới. Cụ thể, nơi đây gồm một nhóm các hòn đảo, trong đó có núi lửa Belt Fuji. Năm 1953 và 2000, người dân sống ở quần đảo Izu được di tản vì lượng khí thải đã vượt quá ngưỡng chấp nhận được. Sau 5 năm, người dân được phép quay trở lại quần đảo Izu sinh sống. Mặc dù vậy, người dân sống trên đảo Miyakejima thuộc quần đảo Izu luôn phải đeo mặt nạ phòng độc 24/7 nếu không muốn chết vì ô nhiễm nghiêm trọng. Đảo Ramree ở Burma được đánh giá là địa điểm vô cùng đáng sợ khi là nơi sinh sống của hàng ngàn con cá sấu nước mặn. Đây chính là loài bò sát ăn thịt lớn nhất trên thế giới. Theo các chuyên gia, mỗi con cá sấu ở đảo Ramree nặng khoảng vài trăm kg. Do vậy, chúng có thể dễ dàng đoạt mạng người nếu nạn nhân sơ xảy rơi xuống địa bàn của chúng. Không chỉ có những con cá sấu hung dữ, luôn chờ trực tấn công người, hòn đảo Ramree còn có nhiều bọ cạp độc và muỗi độc. Chính vì vậy, giới chức trách cũng như các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên đặt chân đến đảo Ramree mà không có sự chuẩn bị chu đáo nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Video: Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình (nguồn: VTC14)

