6 thiên tài không học đại học vẫn thành công xuất chúng

1. Michael Faraday

Nhiều người không thể tưởng được được trong cuộc sống hiện nay nếu không có điện thoại thông minh thì sẽ như thế nào. Tuy nhiên, nếu điện thoại mà không sạc được khi hết pin thì nó cũng như "cục gạch" mà thôi. Hầu hết mọi thứ chúng ta đang sử dụng đều phụ thuộc vào điện và chính nhà hóa học Michael đã có công rất lớn trong việc biến "từ" thành "điện".

Michael sinh ra trong một gia đình nghèo, không có đủ tiền để đi học nên ông đã đến một hiệu sách để làm việc năm 14 tuổi. Trong quá trình làm tại đây, ông đã có cơ hội được đọc rất nhiều sách miễn phí và ông bắt đầu quan tâm tới thế giới khoa học.

Mặc dù ông quan tâm tới khoa học nhưng không có kinh nghiệm trong nghiên cứu nên bị Humphrey Davy từ chối không muốn thuê. Tuy nhiên, với mong mỏi tha thiết, cuối cùng ông đã được giáo sư Davy nhận và từ đó cuộc đời ông lật sang một trang mới. Ông bắt đầu bộc lộ tài năng của mình khi tạo ra máy phát điện, nguyên mẫu đầu đốt Bunsen, điện phân, mạ điện, v.v.

Điều đáng kinh ngạc nhất là những gì mà ông sáng tạo ra đều do ông tự tìm tòi, nghiên cứu mà không nhờ người khác chỉ dạy.

2. Peter Jackson

Peter Jackson là đạo diễn phim nổi tiếng với sê-ri "Chúa tể của những chiếc nhẫn". Ngay từ lúc 9 tuổi, ông đã bộc lộ niềm đam mê của mình với phim ảnh. Vì muốn làm một bộ phim của riêng mình nên ông đã bỏ học năm cấp 3 để đi làm kiếm tiền. Ban đầu ông làm công việc giao báo và dành thời gian cuối tuần để quay phim.

Năm 18 tuổi, ông đã đọc bản gốc của "Chúa tể của những chiếc nhẫn", nhưng vào thời điểm đó chưa có ai muốn làm phim về bộ truyện này. 20 năm sau đó, ông không thể chời đợi được nữa và quyết định biến nó thành một phim để đời của mình.

3. Mark Twain

Mark Twain được ví như là người đại diện cho nền văn học Mỹ. Năm 11 tuổi cha của ông chết, sau đó ông bỏ học và bắt đầu học việc tại một công ty in ấn. 18 tuổi, ông làm việc tại một công ty in ấn ở New York. Ông nói rằng sau khi hoàn thành công việc, ông thường dành thời gian còn lại trong thư việc và đọc rất nhiều sách để bổ sung kiến thức.

Lúc này ông đã nhiều lần tự hỏi mình liệu có muốn đi trên con đường trở thành nhà văn không. Nhưng rồi, công việc mà ông thực sự muốn làm lúc đó lại là lái tàu hơi nước. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông đi du lịch và bắt đầu dành thời gian để viết nhiều hơn, cuối cùng ông trở thành một nhà văn nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học Mỹ.