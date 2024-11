Tiết lộ gây sốc về chủng tộc Lemurian 'thần thánh' đã tuyệt chủng

1. Chu kỳ tiến hóa của loài người và chủng tộc Lemurian. Theo Blavatsky, nhân loại phát triển qua bảy chủng tộc căn bản, mỗi chủng tộc là một giai đoạn trong quá trình tiến hóa về thể chất và tinh thần của loài người. Người Lemurian đại diện cho chủng tộc thứ ba và có đặc điểm rất khác so với nhân loại ngày nay. Ảnh: Pinterest. Trước người Lemurian là chủng tộc thứ nhất (các sinh thể dạng năng lượng) và chủng tộc thứ hai (người Hyperborean), những chủng tộc này đều tồn tại ở dạng vô hình hoặc nửa vật chất. Người Lemurian là chủng tộc đầu tiên có hình thái vật chất rõ ràng hơn. Ảnh: Pinterest. 2. Đặc điểm thể chất và tinh thần của người Lemurian. Người Lemurian được cho là có kích thước khổng lồ, cao từ 3 đến 4,5 mét, và có cấu trúc cơ thể không giống loài người hiện đại. Họ có làn da tối màu, vảy cứng, và thể chất mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, Blavatsky cho rằng cơ thể của họ vẫn còn "nhẹ" và linh hoạt hơn so với con người hiện đại, vì họ chỉ mới tiến hóa từ các chủng tộc năng lượng trước đó. Đặc biệt, người Lemurian sở hữu con mắt thứ ba, giúp họ giao tiếp và cảm nhận bằng tâm linh thay vì bằng lời nói. Ảnh: Pinterest. Khả năng tâm linh của người Lemurian được cho là đã phát triển rất cao, nhưng họ không có ngôn ngữ nói hoặc trí tuệ như con người ngày nay. Thay vào đó, họ sống hài hòa với tự nhiên và có hiểu biết sâu sắc về các năng lượng tự nhiên và vũ trụ. Ảnh: Pinterest. 3. Vai trò của giới tính và sinh sản. Theo Blavatsky, người Lemurian là chủng tộc đầu tiên xuất hiện sự phân chia giới tính. Các chủng tộc trước đó được cho là sinh sản bằng cách phân chia hoặc tự nhân bản. Ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, ở người Lemurian, sinh sản đã trở thành quá trình tự nhiên giữa hai giới, một phần của quá trình tiến hóa từ trạng thái năng lượng sang trạng thái vật chất. Ảnh: Pinterest. 4. Sự tiến bộ trong tinh thần và vật chất. Người Lemurian, theo Blavatsky, sống một cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên và không có tham vọng hay mong muốn về của cải hay quyền lực. Ảnh: Pinterest. Họ có tri thức về các lực lượng vũ trụ và sự kết nối với các thực thể thiên nhiên, nhưng vẫn thiếu ý thức phân biệt và sự hiểu biết phức tạp về đạo đức và tư duy phản biện như con người hiện đại. Ảnh: Pinterest. Một số cá nhân trong chủng tộc Lemurian đã phát triển về mặt tinh thần, là những người được coi như “tiên tri” hay “giác ngộ”. Những người này có nhiệm vụ hướng dẫn các thành viên khác trong cộng đồng và giúp họ đạt đến sự giác ngộ tối cao. Ảnh: Pinterest. 5. Sự suy thoái và diệt vong của Lemuria. Blavatsky cho rằng người Lemurian cuối cùng đã suy thoái do họ mất đi khả năng tâm linh cao cấp và lạm dụng các năng lực siêu nhiên của mình. Họ bắt đầu phát triển những ham muốn vật chất và mất đi kết nối tâm linh, dẫn đến sự suy thoái về đạo đức. Ảnh: Pinterest. Lục địa Lemuria, nơi người Lemurian sinh sống, cuối cùng chìm xuống đáy biển do các thảm họa địa chất, như một hình thức “trừng phạt” từ vũ trụ vì sự suy thoái của tộc người này. Sự diệt vong của Lemuria dọn đường cho sự xuất hiện của chủng tộc thứ tư – người Atlantis. Ảnh: Pinterest. 6. Di sản tinh thần của tộc người Lemurian. Blavatsky tin rằng một phần tinh thần của người Lemurian vẫn còn tồn tại trong nhân loại hiện nay, có thể được cảm nhận hoặc kết nối thông qua thiền định, yoga, và các phương pháp tâm linh. Ảnh: Pinterest. Theo Blavatsky, một số người hiện nay có thể mang trong mình hạt giống của chủng tộc Lemurian, và có thể tìm lại được tri thức cổ xưa của người Lemurian qua các phương pháp tu tập và phát triển tâm linh. Ảnh: Pinterest. 7. Ý nghĩa biểu tượng và tinh thần của Lemuria trong Thuyết Thần Triết. Với Blavatsky, người Lemurian không chỉ là một chủng tộc tiền sử, mà còn là một biểu tượng cho sự phát triển tinh thần và sự kết nối của loài người với tự nhiên và vũ trụ. Ảnh: Pinterest. Lemuria là một phần trong chuỗi tiến hóa của linh hồn, nơi mà loài người phải trải qua để đạt đến sự phát triển toàn diện. Đó là một lời nhắc nhở về giá trị của sự hài hòa với thiên nhiên và sự kết nối tâm linh, một điều mà nhân loại hiện đại cần nhớ đến khi theo đuổi tiến bộ khoa học và vật chất. Ảnh: Pinterest.

1. Chu kỳ tiến hóa của loài người và chủng tộc Lemurian. Theo Blavatsky, nhân loại phát triển qua bảy chủng tộc căn bản, mỗi chủng tộc là một giai đoạn trong quá trình tiến hóa về thể chất và tinh thần của loài người. Người Lemurian đại diện cho chủng tộc thứ ba và có đặc điểm rất khác so với nhân loại ngày nay. Ảnh: Pinterest. Trước người Lemurian là chủng tộc thứ nhất (các sinh thể dạng năng lượng) và chủng tộc thứ hai (người Hyperborean), những chủng tộc này đều tồn tại ở dạng vô hình hoặc nửa vật chất. Người Lemurian là chủng tộc đầu tiên có hình thái vật chất rõ ràng hơn. Ảnh: Pinterest. 2. Đặc điểm thể chất và tinh thần của người Lemurian. Người Lemurian được cho là có kích thước khổng lồ, cao từ 3 đến 4,5 mét, và có cấu trúc cơ thể không giống loài người hiện đại. Họ có làn da tối màu, vảy cứng, và thể chất mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, Blavatsky cho rằng cơ thể của họ vẫn còn "nhẹ" và linh hoạt hơn so với con người hiện đại, vì họ chỉ mới tiến hóa từ các chủng tộc năng lượng trước đó. Đặc biệt, người Lemurian sở hữu con mắt thứ ba, giúp họ giao tiếp và cảm nhận bằng tâm linh thay vì bằng lời nói. Ảnh: Pinterest. Khả năng tâm linh của người Lemurian được cho là đã phát triển rất cao, nhưng họ không có ngôn ngữ nói hoặc trí tuệ như con người ngày nay. Thay vào đó, họ sống hài hòa với tự nhiên và có hiểu biết sâu sắc về các năng lượng tự nhiên và vũ trụ. Ảnh: Pinterest. 3. Vai trò của giới tính và sinh sản. Theo Blavatsky, người Lemurian là chủng tộc đầu tiên xuất hiện sự phân chia giới tính. Các chủng tộc trước đó được cho là sinh sản bằng cách phân chia hoặc tự nhân bản. Ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, ở người Lemurian, sinh sản đã trở thành quá trình tự nhiên giữa hai giới, một phần của quá trình tiến hóa từ trạng thái năng lượng sang trạng thái vật chất. Ảnh: Pinterest. 4. Sự tiến bộ trong tinh thần và vật chất. Người Lemurian, theo Blavatsky, sống một cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên và không có tham vọng hay mong muốn về của cải hay quyền lực. Ảnh: Pinterest. Họ có tri thức về các lực lượng vũ trụ và sự kết nối với các thực thể thiên nhiên, nhưng vẫn thiếu ý thức phân biệt và sự hiểu biết phức tạp về đạo đức và tư duy phản biện như con người hiện đại. Ảnh: Pinterest. Một số cá nhân trong chủng tộc Lemurian đã phát triển về mặt tinh thần, là những người được coi như “tiên tri” hay “giác ngộ”. Những người này có nhiệm vụ hướng dẫn các thành viên khác trong cộng đồng và giúp họ đạt đến sự giác ngộ tối cao. Ảnh: Pinterest. 5. Sự suy thoái và diệt vong của Lemuria. Blavatsky cho rằng người Lemurian cuối cùng đã suy thoái do họ mất đi khả năng tâm linh cao cấp và lạm dụng các năng lực siêu nhiên của mình. Họ bắt đầu phát triển những ham muốn vật chất và mất đi kết nối tâm linh, dẫn đến sự suy thoái về đạo đức. Ảnh: Pinterest. Lục địa Lemuria, nơi người Lemurian sinh sống, cuối cùng chìm xuống đáy biển do các thảm họa địa chất, như một hình thức “trừng phạt” từ vũ trụ vì sự suy thoái của tộc người này. Sự diệt vong của Lemuria dọn đường cho sự xuất hiện của chủng tộc thứ tư – người Atlantis. Ảnh: Pinterest. 6. Di sản tinh thần của tộc người Lemurian. Blavatsky tin rằng một phần tinh thần của người Lemurian vẫn còn tồn tại trong nhân loại hiện nay, có thể được cảm nhận hoặc kết nối thông qua thiền định, yoga, và các phương pháp tâm linh. Ảnh: Pinterest. Theo Blavatsky, một số người hiện nay có thể mang trong mình hạt giống của chủng tộc Lemurian, và có thể tìm lại được tri thức cổ xưa của người Lemurian qua các phương pháp tu tập và phát triển tâm linh. Ảnh: Pinterest. 7. Ý nghĩa biểu tượng và tinh thần của Lemuria trong Thuyết Thần Triết. Với Blavatsky, người Lemurian không chỉ là một chủng tộc tiền sử, mà còn là một biểu tượng cho sự phát triển tinh thần và sự kết nối của loài người với tự nhiên và vũ trụ. Ảnh: Pinterest. Lemuria là một phần trong chuỗi tiến hóa của linh hồn, nơi mà loài người phải trải qua để đạt đến sự phát triển toàn diện. Đó là một lời nhắc nhở về giá trị của sự hài hòa với thiên nhiên và sự kết nối tâm linh, một điều mà nhân loại hiện đại cần nhớ đến khi theo đuổi tiến bộ khoa học và vật chất. Ảnh: Pinterest.