5 thói quen khiến thần tài "quay mặt", tài lộc dễ bị phân tán

Bỏ ngay 5 thói quen này càng sớm càng tốt

1. Quần áo quá nhiều túi

Đôi khi có những bộ quần áo thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của chủ nhân nên có túi may, túi kéo khóa, túi đeo chéo... nhiều kiểu túi khác nhau để tăng yếu tố độc đáo lạ mắt.

Theo một số nhận định của phong thủy chiêu tài, tiền tài sẽ tỉ lệ nghịch với mật độ của túi quần, túi áo trên trang phục chúng ta mặc trên người. Túi càng nhiều thì độ tụ tài, chiêu lộc của chủ nhân càng dễ sụt giảm hoặc ngược lại tài lộc dễ bị phân tán đi khắp nơi, khó lòng kiểm soát.

Chính vì thế, tốt nhất nên hạn chế mặc hoặc mua những bộ quần áo có quá nhiều túi để mời gọi Thần Tài ghé thăm.

2. Lãng phí tài nguyên nước

Ảnh minh họa.

Nhiều người có thói quen uống nước được nửa bình là đã vứt bỏ, thậm chí chỉ vừa mở nắp, nếu không hứng thú đã bỏ đó, vô cùng lãng phí. Nên nhớ nguyên tắc chỉ mua hoặc dùng khi có thể sử dụng tối thiểu 70% mức độ nước có trong chai, bình, dù là chai nước khoáng hay bình nước tập thể, sử dụng chung.

Càng duy trì thói quen lãng phí nước nhiều bao nhiêu, tài vận của bạn càng bị ảnh hưởng nhiều bấy nhiêu. Bởi trong ngũ hành, Thủy đại diện cho tài lộc, vận khí của mỗi người, đổ bỏ đi càng nhiều thì may mắn càng dễ sụt giảm đi bấy nhiêu. Chính vì thế, hãy sửa đổi thói quen này càng sớm càng tốt, Thần Tài sẽ sớm chiếu cố ghé thăm.

4. Không giữ vệ sinh cửa nhà sạch sẽ

Phong thủy chiêu tài đặc biệt nhắc nhở rằng, cửa ra vào có tầm quan trọng cực kỳ lớn và ảnh hưởng rất nhiều tới vận khí của người chủ gia đình và các thành viên sinh sống bên trong.

Khi mua nhà, nếu đã không thể thay đổi được hướng nhà thì tốt nhất, hãy giữ cho cửa nhà luôn sạch sẽ, thông thoáng. Toàn bộ luồng khí lưu thông vào căn nhà đều thông qua cửa chính, bất cả đó là khí vượng, tà khí hay thuộc dạng trường khí tốt/xấu cho sức khỏe của con người.

Cửa nhà có sạch thì từ trường trong không gian sống của chúng ta mới ổn định, Thần Tới mới dễ ghé thăm và đem lại may mắn cho gia đình.

4. Thường xuyên tắt đèn hoặc thiết kế phòng ốc tối tăm

Trong phong thủy chiêu tài, thói quen tắt đèn tiết kiệm điện quá mức của một số người bị đánh giá là cách làm phản tác dụng. Nơi nào càng thiếu ánh sáng, càng tối tăm thì tài vận càng khó vươn tới.

Nếu chủ nhà chưa nắm rõ hoặc chưa biết phương vị Thần Tài của mình chính xác là ở đâu, tốt nhất hãy nên để cho mọi căn phòng trong căn nhà khi đang có người sinh hoạt, sử dụng có ánh sáng chiếu rọi vừa đủ.

Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng nên cân nhắc đúng và đủ, để đảm bảo cho căn nhà không bao giờ bị rơi vào tình trạng tăm tối, tù túng. Hành động này sẽ vô tình làm giảm mức độ may mắn trong tài vận của các thành viên.

5. Treo bày các vật phẩm may mắn cát tường bừa bãi

Người làm ăn kinh doanh hay có thói quen thỉnh vật phẩm phong thủy cát tường đeo trên người và bày biện, treo đặt những linh vật may mắn tại nhà hoặc cửa hàng, chỗ làm. Nhiều gia đình cũng nhằm mục đích chiêu gọi tài lộc, tăng thêm may mắn mà treo bày các vật phẩm may mắn khắp nơi, từ phòng khách tới phòng ngủ.

Điều cần lưu ý là một khi đã treo, bày, đeo trên người, cần giữ vị trí của những vật phẩm phong thủy chiêu tài này cố định, sạch sẽ, tránh vứt bỏ hoặc kê đặt bừa bãi hoặc vô tâm vô ý không lau chùi, quét dọn thường xuyên. Càng làm đúng theo nguyên tắc này bao nhiêu, chủ nhân càng vượng vận tài lộc và may mắn, dễ được Thần Tài gõ cửa bấy nhiêu.

Hãy đặt những thứ này trong nhà để kéo tài lộc, may mắn vào nhà:

Treo tranh rừng cây

Bạn cũng có thể treo những hình ảnh của cảnh quan thiên nhiên với màu nâu chủ đạo - từ những bãi biển, đồi cát, ngọn núi...

Cóc 3 chân (Thiềm thừ)

Thiềm thừ là con vật huyền thoại - Cóc vàng có 3 chân. Nó thường ngậm đồng tiền xu trong miệng, tượng trưng cho việc cóc mang vàng vào nhà. Cóc 3 chân là một biểu tượng rất may mắn.

Nó còn mang ý nghĩa bình an và hạnh phúc cho mọi người nên có thể dùng để biến hung thành cát trong phong thuỷ.

Vị trí tốt nhất để đặt “Cóc 3 chân” là ở góc đối diện chéo với cửa chính, mặt hướng vào bên trong như thể cóc đang nhảy vào nhà. Cóc cũng có thể nằm bên dưới gầm bàn, bên trong tủ hoặc giấu dưới ghế, những đồ đạc khác…

Bể cá cảnh

Bể cá cảnh đặt ở phía Đông Nam, gần cửa chính, hoặc lối vào khu vực kinh doanh rất tốt lành, bởi nó không chỉ là một biểu tượng phong thủy thu hút tiền bạc mà còn là sự cân bằng của 5 yếu tố cơ bản trong phong thủy: Mộc (cây trong bể cá), Kim (cấu trúc bể cá), Thủy (nước), Hỏa (màu sắc của cá như vàng, đỏ, hoặc chiếu sáng của bể).

Nước trong bể cá thể hiện cho dòng chảy của sự sống, sự sinh sôi nảy nở. Những chuyển động kiếm mồi, bơi lượn cùng bọt khí của cá làm tăng nguồn năng lượng tích cực của sự may mắn, giàu có cho gia đình.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!