Bí mật cực sốc ở địa điểm biệt lập nhất thế giới

Ngôi làng Oymyakon ở Nga là một trong những địa điểm biệt lập nhất thế giới có người sinh sống. Theo ước tính, khoảng 500 người sinh sống tại làng Oymyakon. Do nơi đây vô cùng lạnh giá nên hệ thống ống nước trong nhà của người dân thường xuyên bị đóng băng. Thêm nữa, dân làng Oymyakon sống trong bóng tối 21 giờ một ngày với nhiệt độ trung bình -58 độ. Do không trồng được rau nên chế độ ăn của người dân nơi đây thường là cá đông lạnh và thịt tuần lộc. Quần đảo Kerguelen là một phần của vùng lãnh thổ phía Nam và Nam Cực thuộc Pháp. Địa điểm này còn được gọi là "quần đảo cô độc". Kerguelen là hòn đảo chính của quần đảo. Nó được bao quanh bởi 300 hòn đảo lớn nhỏ khác nằm trải dài trên diện tích khoảng 6.200 km2. Quần đảo cũng được bao bọc bởi các sông băng. Theo các chuyên gia, mỗi năm quần đảo Kerguelen có khoảng 300 ngày mưa và tuyết. Do điều kiện sống khắc nghiệt và xa xôi, hẻo lánh nên không có cư dân bản địa sinh sống. Chỉ có các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, kĩ sư người Pháp sống trên đảo. Đảo Socotra của Yemen là một trong những địa điểm hẻo lánh nhất trên Trái đất. Nơi đây nổi tiếng với sự tồn tại của loài cây máu rồng vô cùng đặc biệt. Ngoài cây máu rồng, hòn đảo Socotra còn là "mái nhà" của hơn 800 loài thực vật quý hiếm. 1/3 trong số những loài thực vật ở Socotra không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Một sự thật khó tin khác là phải tới năm 2011, đảo Socotra - nơi có khoảng 40.000 cư dân sinh sống - xây dựng con đường đầu tiên.

