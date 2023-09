5 lời tiên tri “sấm sét” của Vanga về vận mệnh thế giới 2024

Vangeliya Pandeva Gushterova hay còn gọi là Baba Vanga (1911 - 1996) là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng lịch sử nhân loại. Sinh thời, bà đã đưa ra nhiều dự đoán về tương lai nhân loại cho đến tận năm 5079 - thời điểm mà nhà tiên tri mù dự đoán thế giới sẽ kết thúc. Theo đó, trong những thập kỷ qua, một số tiên đoán của nhà tiên tri Vanga đã ứng nghiệm, có thể kể đến như: thảm kịch Chernobyl (năm 1986), cái chết của Công nương Diana (1997), sự tan rã của Liên bang Xô Viết (1991), vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ, sự kiện Brexit năm 2020... Dù thế giới hơn 3 tháng nữa mới bước sang năm 2024 nhưng hiện nay nhiều người đã tò mò về những tiên đoán của bà Vanga về năm 2024. Vanga dự đoán rằng, năm 2024 sẽ chứng kiến một bước tiến đáng kể trong phát triển máy tính lượng tử, với khả năng thực hiện các phép tính và phân tích dữ liệu phức tạp ở tốc độ chưa từng thấy. Sự phát triển này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp, bao gồm tài chính, y tế và an ninh mạng. Baba Vanga dự đoán, năm 2024 sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Điều này được dự đoán sẽ xảy ra do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm nợ tăng, căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự dịch chuyển quyền lực kinh tế từ Tây sang Đông. Vanga cảnh báo, các cuộc tấn công mạng sẽ gia tăng đáng kể vào năm 2024, với sự tinh vi hóa của tin tặc và những mục tiêu quan trọng như lưới điện và nhà máy xử lý nước. Điều này có thể gây ra sự gián đoạn và hỗn loạn, đồng thời đe dọa an ninh quốc gia. Nhà tiên tri dự đoán, sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lốc xoáy và lũ lụt vào năm 2024 do biến đổi khí hậu. Các sự kiện này có thể gây thiệt hại lớn và mất mát về người. Cuối cùng, Vanga tiên tri rằng loài người sẽ tiếp xúc với người ngoài hành tinh trong vòng 200 năm tới và cảnh báo về nhiều thiên tai, động đất hoặc đại hồng thủy vào năm 2024. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ dự đoán sốc về tháng 5/2023 của thần đồng tiên tri Ấn Độ.

