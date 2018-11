4 nét tướng tuy xấu nhưng lại giúp tiền ập vào nhà

Lộc lá đầy nhà, tiền tài bủa vây, công thành danh toại chính là phúc phần mà người có nét tướng sau được trời cho từ khi lọt lòng.

Đầu mũi to, tròn

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình sở hữu chiếc mũi S-line với sống mũi cao, thon, cánh mũi nhỏ để gương mặt trở nên thanh tú, rạng ngời. Tuy nhiên, nhân tướng học đã chỉ ra rằng, người sở hữu cánh mũi to, tròn mới là phúc tướng trời cho, hiếm có khó tìm.

Mũi to không chỉ giúp chủ nhân có cuộc sống sung túc, sang giàu mà còn khiến hậu vận an nhàn, tiền tài phú quý ập vào nhà tới tấp. Càng trưởng thành, càng chính chắn người có nét tướng này càng may mắn, hạnh phúc.

Chân "cột đình"



Người ta thường chê chân “cột đình” khiến chủ nhân trông thấp, mập và làm chị em vô cùng tự ti mà chẳng dám diện váy ngắn khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, nhân tướng học cho rằng đôi chân của phụ nữ giống như trụ đỡ tài vận, phúc khí của một gia đình. Người nào chân càng vững chãi, chắc chắn càng quyết đoán, vượng phu ích tử, có gan làm giàu.

Nếu có đôi chân to bạn chớ vội buồn, hãy mừng thầm rằng mình không cần đàn ông vẫn có thể tự làm đại gia. Ai may mắn lấy được họ chỉ việc ngồi chơi hưởng phúc, muốn nghèo cũng không được.

Bàn tay thô ráp

Rất nhiều người dù ăn sung mặc sướng, chẳng bao giờ làm việc nặng nhưng bàn tay vẫn thô ráp, không mềm mại. Ngón tay càng ngắn, càng thô thì chủ nhân càng dễ đạt được thành công trong cuộc sống. Họ là người chân thành, có đam mê và kiên trì đến cùng trước mọi quyết định nên chắc chắn sẽ có địa vị trong xã hội, thành đạt mọi ước nguyện.

Sau khi kết hôn, mẫu phụ nữ này sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn ấm êm bên người chồng hết lòng yêu thương, nuông chiều, cả đời chỉ biết mỗi vợ.

Cằm có ngấn

Một chiếc cằm có ngấn hay còn gọi là cằm nọng là nét tướng của người có mệnh hồng phúc , của cải chất đống. Dù tuổi trẻ có vất vả, trầy trật đến mấy thì sau tuổi 35 họ sẽ muốn gì được nấy, may mắn hơn người.

Đây cũng là mẫu phụ nữ cực kỳ tháo vát. Họ chăm sóc chồng con chu đáo, nuôi dạy con nên người nhưng vẫn không quên phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Giàu, giỏi, hạnh phúc chính là chìa khóa để khắc họ chân dung họ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.