Bí mật ẩn giấu trong cung điện Potala linh thiêng nhất Tây Tạng

Cung điện Potala cao 117m, gồm 13 tầng là biểu tượng của thành phố Lhasa, Tây Tạng. Công trình này được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Potala là cung điện nằm ở nơi cao nhất thế giới khi nằm ở độ cao 3.800m so với mực nước biển. Được xây dựng vào thế kỷ 7, cung điện nổi tiếng của Tây Tạng này được hoàn thành sau hơn 50 năm khởi công. Cung điện Potala nổi tiếng với 7 đỉnh tháp bằng vàng. Không chỉ nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, cung điện này còn được biết đến với hơn 10.000 bàn thờ các chư Phật, 20.000 tượng Phật, Bồ tát… Những bức tượng Phật được tạc khắc với đủ kích thước to nhỏ khác nhau. Nhiều pho tượng khiến du khách chú ý bởi dáng vẻ to lớn, thần thái uy nghi và huyền bí. Đa số các pho tượng trong cung điện Potala được làm từ vàng, bạc hay đồng. Potala từng là chốn tu hành của các vị Đạt Lai Lạt Ma tới đời thứ 14. Cung điện Potala gồm hai tòa lầu chính gồm: Portrang Karpo (Bạch Cung) và Portrang Marpo (Hồng Cung). Trong đó, Bạch Cung là nơi đặt ngai vàng của Đức Đạt Lai Lạt Ma và cũng là nơi ở của ngài. Trong khi đó, Hồng Cung là nơi có các bảo tháp mạ vàng của các Đạt Lai Lạt Ma. Bên trong cung điện Potala còn lưu giữ khoảng 698 bức tranh cổ, gần 10.000 cuộn tranh giấy, nhiều tác phẩm điêu khắc giá trị, bộ sưu tập kinh Phật, tài liệu lịch sử quan trọng.... Mời độc giả xem video: Lễ hội đăng quang tại cung điện Buckingham, Anh (nguồn: VTC14)

