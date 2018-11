Ảnh: Khám phá thú vị ngọn hải đăng cổ đẹp nhất Việt Nam

Nằm im lìm tại đỉnh Hòn Sơn Trà ở độ cao khoảng 223 m so với mặt nước biển, hải đăng Tiên Sa là một trong những địa danh ít người biết đến nhưng lại có một vẻ đẹp hoài cổ giữa non nước xanh bạt ngàn. Được Pháp xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ XX, hải đăng Tiên Sa là một trong những ngọn hải đăng cổ đẹp nhất Việt Nam.Hải đăng có đèn độc lập với tầm nhìn địa lý 14 hải lý, chiều cao tâm sáng 238,4 m, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng có thể định hướng và định vị vị trí của mình. Ngoài đèn độc lập chiếu xa thì ngọn hải đăng còn được trang bị thêm một đèn chiếu gần, giúp các tàu thuyền đánh bắt gần, xác định rõ phương hướng mỗi khi muốn vào bờ. Đây cũng là một trong 8 ngọn hải đăng có tuổi đời lâu năm nhất Việt Nam. Mọi hoạt động vận hành, bảo dưỡng đều được ban quản lý đảm bảo an toàn, đúng quy trình, tuy đã hơn 60 năm nhưng hải đăng Tiên Sa vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày nay, hệ thống pin năng lượng mặt trời được lắp để hỗ trợ cho việc vận hành tốt hơn. Bước ra cánh cửa khi leo lên đỉnh ngọn hải đăng, khách tham quan có thể cảm nhận ngay một bên là không gian núi rừng bao quanh, một bên là biển cả mênh mông, nơi trời đất giao hòa. Giờ đây ngọn hải đăng Tiên Sa là nơi du lịch thu hút nhiều bạn trẻ khi tới Đà Nẵng. Hiện hải đăng Tiên Sa thuộc Trạm đèn biển Tiên Sa, do Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ quản lý. Mỗi du khách tới đây sẽ được chào đón giới thiệu về thời gian, phương thức hoạt động của ngọn hải đăng, nhằm góp phần nâng cao hình ảnh du lịch TP Đà Nẵng.

Nằm im lìm tại đỉnh Hòn Sơn Trà ở độ cao khoảng 223 m so với mặt nước biển, hải đăng Tiên Sa là một trong những địa danh ít người biết đến nhưng lại có một vẻ đẹp hoài cổ giữa non nước xanh bạt ngàn. Được Pháp xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ XX, hải đăng Tiên Sa là một trong những ngọn hải đăng cổ đẹp nhất Việt Nam. Hải đăng có đèn độc lập với tầm nhìn địa lý 14 hải lý, chiều cao tâm sáng 238,4 m, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng có thể định hướng và định vị vị trí của mình. Ngoài đèn độc lập chiếu xa thì ngọn hải đăng còn được trang bị thêm một đèn chiếu gần, giúp các tàu thuyền đánh bắt gần, xác định rõ phương hướng mỗi khi muốn vào bờ. Đây cũng là một trong 8 ngọn hải đăng có tuổi đời lâu năm nhất Việt Nam. Mọi hoạt động vận hành, bảo dưỡng đều được ban quản lý đảm bảo an toàn, đúng quy trình, tuy đã hơn 60 năm nhưng hải đăng Tiên Sa vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày nay, hệ thống pin năng lượng mặt trời được lắp để hỗ trợ cho việc vận hành tốt hơn. Bước ra cánh cửa khi leo lên đỉnh ngọn hải đăng, khách tham quan có thể cảm nhận ngay một bên là không gian núi rừng bao quanh, một bên là biển cả mênh mông, nơi trời đất giao hòa. Giờ đây ngọn hải đăng Tiên Sa là nơi du lịch thu hút nhiều bạn trẻ khi tới Đà Nẵng. Hiện hải đăng Tiên Sa thuộc Trạm đèn biển Tiên Sa, do Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ quản lý. Mỗi du khách tới đây sẽ được chào đón giới thiệu về thời gian, phương thức hoạt động của ngọn hải đăng, nhằm góp phần nâng cao hình ảnh du lịch TP Đà Nẵng.