4 loại cây người mệnh Hỏa nên trồng trong nhà để tài lộc dồi dào, cả năm may mắn

Cây cảnh không chỉ làm cho căn nhà trở nên giàu sức sống hơn mà nó còn giúp gia chủ rước tài lộc và may mắn vào nhà trong năm mới.

Người mệnh Hỏa gồm các tuổi:

Tuổi Giáp Tuất sinh năm: 1934, 1994

Tuổi Đinh Dậu sinh năm: 1957, 2017

Tuổi Bính Dần sinh năm: 1986, 1926

Tuổi Ất Hợi sinh năm: 1935, 1995Tuổi Giáp Thìn sinh năm: 1964, 2024

Tuổi Đinh Mão sinh năm: 1987, 1927

Tuổi Mậu Tý sinh năm: 1948, 2008

Tuổi Ất Tỵ sinh năm: 1965, 2025

Tuổi Kỷ Sửu sinh năm: 1949, 2009

Tuổi Mậu Ngọ sinh năm: 1978, 2038

Tuổi Bính Thân sinh năm: 1956, 2016

Tuổi Kỷ Mùi sinh năm: 1979, 2039

Với đặc đểm của người mệnh Hỏa chính là tính nửa, nóng giận, do đó trong cuộc sống và ngay cả sự nghiệp của mình người mệnh Hỏa cần dung hòa bằnh nhiều phương thức. Trong đó, việc trồng cây cũng là phương pháp giúp người mệnh Hỏa cân bằng cuộc sống, tạo vượng khí và hút tài lộc.

Người mệnh Hỏa nên trồng những loại cây sau:

Cây kim tiền

Với cây kim tiền (hay còn gọi là cây phát tài), đây là loại cây rất được ưa chuộng trồng, đặt trong nhà hoặc văn phòng hiện nay. Thuộc cây cảnh họ nam thiên tinh, mọc thành bụi, mọc đối xứng, phiến là màu xanh bóng, thân cây to khỏe, phình to ở dưới gốc, rất mọng nước, có thể sống tốt trong môi trường thiếu ánh sáng và không khí.

Chính vì có lá xanh mượt, bóng, lại vươn lên mạnh mẽ nên cây kim tiền rất được mọi người ưa chuộng đặt trong nhà hoặc phòng làm việc của mình.Về ý nghĩa phong thủy, cây kim tiền thể hiện sự giàu sang, phú quý và tiền bạc. Đây là một loại cây may mắn nhất, khi cây nở hoa sẽ mang lại nhiều lộc và may mắn hơn. Với những người mệnh hỏa, cây kim tiền là cây rất phù hợp với họ bởi nó có ý nghĩa tương sinh mang lại nhiều may mắn cho họ.

Cây Hoa Hồng Môn

Loài cây này khi ra hoa có rất nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi màu lại có ý nghĩa riêng về phong thủy. Hồng Môn đỏ đem đến nhiệt tình trong công việc.

Cây Hồng Môn Cam sẽ giúp bạn có thêm nhiều đam mê, sáng tạo, quyết đoán hơn trong giải quyết công việc. Với người mệnh Hỏa, thì nó còn đem đến sự bền bỉ, nỗ lực trong công việc. Hồng Môn Trắng sẽ cho những khởi đầu thành công và hy vọng. Hồng Môn Hồng giúp cho quan hệ của người mệnh Hỏa với đồng nghiệp, đối tác được gắn bó hơn. Đây cũng là cây phong thủy được lựa chọn nhiều cho phòng làm việc.

Bạn có thể đặt cây hoa Hồng Môn bên cạnh góc làm việc và lưu ý đối với người mệnh Hỏa nên bài trí không gian làm việc của mình có nhiều màu xanh lá cây, xanh da trời, bởi đây là màu lí tưởng của bạn. Ví dụ màu xanh nhẹ nhàng của vách ngăn nỉ kết hợp với màu vàng của bàn làm việc sẽ cho bạn có một không gian gần gũi với thiên nhiên giúp dịu đi sự căng thẳng mệt mỏi, áp lực từ công việc.

Cây Kim Ngân

Loài cây phong thủy này đại diện cho sự giàu có và thịnh vượng. Đặt trên bàn làm việc của người mệnh Hỏa sẽ mang lại những may mắn, tài lộc. Đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh và muốn “giữ” tài sản thật chắc thì không nên bỏ qua loại cây này.Kim Ngân còn có tác dụng duy trì sự cân bằng và hài hòa trong một không gian nhất định, giúp những năng lượng tốt sẽ luôn hiện hữu và hỗ trợ cho chủ nhân.

Nếu bàn làm việc của bạn là chiếc bàn làm việc chân sắt- mang yếu tố Kim, khắc với Hỏa thì có thể yên tâm khi dùng cây Kim Ngân. Màu xanh của lá cây sẽ hóa giải sự xung khắc này, giúp mệnh Hỏa cân bằng cảm xúc tốt hơn.

Cây Bạch mã hoàng tử

Cây có nguồn gốc từ châu á nhiệt đới, cây mọc thành bụi, vươn thẳng, thân cây màu trắng, cây Bạch mã có sống lá màu trắng trong, lá màu xanh nhạt có đốm. Cây có chiều cao khoảng từ 30-100cm và ưa sống trong điều kiện bóng râm nên rất thích hợp để đặt trong nhà, văn phòng.





Cây Bạch mã hoàng tử như một một chàng trai mạnh mẽ, lịch lãm và sang trọng, trong phong thủy nó rất hợp với người mệnh hỏa, giúp mang lại sự phú quý cũng như thăng tiến nhanh trong sự nghiệp của mình. Vì vậy đây cũng là một sự lựa chọn rất tốt cho những người đàn ông mệnh hỏa.

Lưu ý phong thủy cho người mệnh Hỏa

- Người mệnh Hòa hợp những hướng Nam, Tây Nam , hướng Đông Bắc. Các hướng Đông, Đông Nam, Tây, Tây Bắc và hướng Bắc không tốt lắm. Hầu hết nhà đều có phần nền là hành Thổ, nên với người mệnh Hỏa, chọn mái nhà nhọn hoặc tam giác thuộc hành Hỏa sẽ tương hợp với gia chủ, thêm vào đó Hỏa sinh Thổ sẽ bảo trợ tốt cho ngôi nhà.

- Các loại đá quý như đá thạch anh tóc xanh, đá cẩm thạch anh, đá mắt hổ xanh là loại đá lý tưởng cho người mệnh Hỏa. Người mệnh này có thể sử dụng các loại đá này để bày trong nhà hoặc làm đồ trang sức đeo bên mình. Trong trang trí nội thất, người mệnh Hỏa nên sử dụng chất liệu đá hoặc gỗ và tránh chất liệu kim loại.

- Chọn cây phong thủy hợp mệnh Hỏa có thể chọn hành Mộc, tức là những loài cây có màu xanh lá cây, xanh da trời. Gam màu nhẹ, tươi mát này sẽ khắc chế tốt bản tính nóng nảy, vô tâm của người mệnh Hỏa. Tuy nhiên, Hỏa khắc Thủy nên tối kỵ những loài cây có màu xanh thẫm hay xanh đen.

- Ngoài việc trang trí môi trường sống, người mệnh Hỏa cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy để tăng thêm vận may cho bản thân. Những vật phẩm phong thủy nên dùng là vật phẩm thuộc hành Mộc, màu sắc là màu xanh lá cây, xanh da trời như ngọc lục bảo, đá peridot. Nếu bạn thích đá quý cũng nên lựa chọn loại đá màu xanh da trời, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu hồng, màu da cam sẽ tốt cho sức khỏe và đem đến may mắn.