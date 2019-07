4 điều đại kỵ khi xây nhà gia chủ nên để ý kẻo họa tam tai kéo đến

1. Không để cây to hoặc cột điện ngay trước cửa nhà: Có cây to hoặc cột điện ngay trước nhà là điềm dữ bởi theo các cụ thời xưa, 2 thứ này sẽ che khuất ngôi nhà của bạn khiến cho âm khí tích tụ, dương khí khó lòng lọt vào trong được, kéo theo đó là đường công danh, tài lộc cũng bị đứt đoạn, sức khỏe của các thành viên vô cùng ốm yếu. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, trộm cắp hay lợi dụng bóng cây to, cành cao để lẻn vào nhà bạn. Đó là còn chưa kể tới trường hợp chập cháy đường dây điện, nếu gia đình bạn ở ngay gần đó sẽ vô cùng nguy hiểm.



2. Kiêng xây nhà trên mảnh đất hình tam giác, lồi lõm: Xây nhà trên mảnh đất hình tam giác là đại hung bởi địa hình bị cắt xẻ khiến cho các thành viên trong gia đình bất hòa, khó sống yên ổn được. Hơn nữa, ở địa thế này cộng với đất lồi lõm sẽ rất khó khăn trong quá trình thiết kế, thi công nhà bởi diện tích đất không như bình thường, kéo theo cả việc mất thêm chi phí và kéo dài thời gian. Đây là 1 trong 4 điều đại kỵ khi xây nhà mới nên bạn đừng bao giờ quên.



Tốt hơn hết, trước khi quyết định mua đất xây nhà bạn nên quan sát thật kỹ mảnh đất đó, chỉ chọn những nơi cao ráo, rộng rãi, thông thoáng để vừa hợp phong thủy vừa khiến cho căn nhà được khang trang, đẹp mắt.



3. Kiêng xây nhà ở cuối đường hay quá gần đường lớn: Người xưa quan niệm không nên xây nhà ở cuối đường, trong tận cùng những con hẻm nhỏ vì vị trí này phong thủy cực xấu, bị các ngôi nhà xung quanh che chắn khiến dương khí không thể vào được mà âm u, toàn ám khí khiến cho tài lộc cũng khó lòng len lỏi. Ngoài ra, ở đó cũng rất dễ xảy ra tình trạng trộm cắp hoặc khi có các sự cố như hỏa hoạn, ngập lụt cũng khó tìm lối thoát, giao thông không thuận tiện.



Không xây nhà ở quá gần đường lớn vì đây là vị trí sát thương. Thực tế đã chứng minh điều này là đúng bởi khi xảy ra tai nạn, đặc biệt là va chạm của những xe ô tô, xe tải lớn thì ngôi nhà nằm quá gần đường rất dễ bị ảnh hưởng, thậm chí là sập một góc tường nhà, nguy hại tới tính mạng những người sống trong đó.



4. Cửa trước/ lối vào chính: Cửa trước là phần quan trọng nhất của ngôi nhà khi xem phong thủy. Cửa trước đại diện cho nguồn năng lượng sẽ đi vào nhà và quyết định cuộc sống của gia đình bạn. Khi thiết kế cửa trước gia chủ cần chú ý những điểm sau: - Cửa trước được xây dựng rõ ràng, nổi bật - Cửa trước cần phải mở ra từ bên trong - Đảm bảo cửa trước không thẳng cửa sổ hoặc cửa ra vào nào khác - Cửa trước không nên nhìn vào phòng tắm hoặc nhà kho.



Không nên đặt cầu thang đối diện với cửa trước (nguồn năng lượng tốt sẽ chảy ra ngoài cửa). Những điều này tuy chỉ mang tính chất tham khảo nhưng yếu tố phong thủy nhà ở vẫn cực kỳ quan trọng. Để gia đình luôn may mắn, công danh tiền tài mỹ mãn thì tốt nhất bạn đừng bao giờ phạm phải 4 điều đại kỵ khi xây nhà mới.



Mời quý độc giả xem video: Cách chơi tiểu cảnh không phạm phong thủy. Nguồn: VTC1.

1. Không để cây to hoặc cột điện ngay trước cửa nhà: Có cây to hoặc cột điện ngay trước nhà là điềm dữ bởi theo các cụ thời xưa, 2 thứ này sẽ che khuất ngôi nhà của bạn khiến cho âm khí tích tụ, dương khí khó lòng lọt vào trong được, kéo theo đó là đường công danh, tài lộc cũng bị đứt đoạn, sức khỏe của các thành viên vô cùng ốm yếu. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, trộm cắp hay lợi dụng bóng cây to, cành cao để lẻn vào nhà bạn. Đó là còn chưa kể tới trường hợp chập cháy đường dây điện, nếu gia đình bạn ở ngay gần đó sẽ vô cùng nguy hiểm.



2. Kiêng xây nhà trên mảnh đất hình tam giác, lồi lõm: Xây nhà trên mảnh đất hình tam giác là đại hung bởi địa hình bị cắt xẻ khiến cho các thành viên trong gia đình bất hòa, khó sống yên ổn được. Hơn nữa, ở địa thế này cộng với đất lồi lõm sẽ rất khó khăn trong quá trình thiết kế, thi công nhà bởi diện tích đất không như bình thường, kéo theo cả việc mất thêm chi phí và kéo dài thời gian. Đây là 1 trong 4 điều đại kỵ khi xây nhà mới nên bạn đừng bao giờ quên.



Tốt hơn hết, trước khi quyết định mua đất xây nhà bạn nên quan sát thật kỹ mảnh đất đó, chỉ chọn những nơi cao ráo, rộng rãi, thông thoáng để vừa hợp phong thủy vừa khiến cho căn nhà được khang trang, đẹp mắt.



3. Kiêng xây nhà ở cuối đường hay quá gần đường lớn: Người xưa quan niệm không nên xây nhà ở cuối đường, trong tận cùng những con hẻm nhỏ vì vị trí này phong thủy cực xấu, bị các ngôi nhà xung quanh che chắn khiến dương khí không thể vào được mà âm u, toàn ám khí khiến cho tài lộc cũng khó lòng len lỏi. Ngoài ra, ở đó cũng rất dễ xảy ra tình trạng trộm cắp hoặc khi có các sự cố như hỏa hoạn, ngập lụt cũng khó tìm lối thoát, giao thông không thuận tiện.



Không xây nhà ở quá gần đường lớn vì đây là vị trí sát thương. Thực tế đã chứng minh điều này là đúng bởi khi xảy ra tai nạn, đặc biệt là va chạm của những xe ô tô, xe tải lớn thì ngôi nhà nằm quá gần đường rất dễ bị ảnh hưởng, thậm chí là sập một góc tường nhà, nguy hại tới tính mạng những người sống trong đó.



4. Cửa trước/ lối vào chính: Cửa trước là phần quan trọng nhất của ngôi nhà khi xem phong thủy. Cửa trước đại diện cho nguồn năng lượng sẽ đi vào nhà và quyết định cuộc sống của gia đình bạn. Khi thiết kế cửa trước gia chủ cần chú ý những điểm sau: - Cửa trước được xây dựng rõ ràng, nổi bật - Cửa trước cần phải mở ra từ bên trong - Đảm bảo cửa trước không thẳng cửa sổ hoặc cửa ra vào nào khác - Cửa trước không nên nhìn vào phòng tắm hoặc nhà kho.



Không nên đặt cầu thang đối diện với cửa trước (nguồn năng lượng tốt sẽ chảy ra ngoài cửa). Những điều này tuy chỉ mang tính chất tham khảo nhưng yếu tố phong thủy nhà ở vẫn cực kỳ quan trọng. Để gia đình luôn may mắn, công danh tiền tài mỹ mãn thì tốt nhất bạn đừng bao giờ phạm phải 4 điều đại kỵ khi xây nhà mới.



Mời quý độc giả xem video: Cách chơi tiểu cảnh không phạm phong thủy. Nguồn: VTC1.