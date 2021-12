3 sự kiện chấn động lịch sử diễn ra đúng dịp Giáng sinh

Một trong những sự kiện lịch sử diễn ra đúng dịp Giáng sinh xảy ra tại chiến trường Chiến tranh thế giới 1 năm 1914. Cụ thể, Giáng sinh năm 1914, quân đội Anh và Đức đang đối đầu nhau tạm thời đình chiến. Những người lính ở 2 bên đã trèo ra khỏi các chiến hào ẩm ướt bùn lầy, để cùng nhau đón Giáng sinh ngay giữa chiến trường của cuộc chiến tranh cam go, đẫm máu. Binh sĩ Anh và Đức trước đó từng là "kẻ thù không đội trời chung" vào Giáng sinh năm 1914 chìa tay ra và bắt tay nhau. Họ cũng trao cho nhau những món quà, cùng nhau nhảy múa, ca hát trong kỳ nghỉ lễ đặc biệt này. Ngay tại khu vực có tên Flanders Fields trên, hoạt động ngừng bắn không chính thức diễn ra nhân dịp Giáng sinh. Ngày 25/12/1776, George Washington lãnh đạo binh sĩ vượt sông Delaware lạnh giá để tấn công bất ngờ trại của binh lính đánh thuê của Anh tại Trenton, bang New Jersey (Mỹ). Do thực hiện cuộc tấn công bất ngờ trong cuộc chiến giành độc lập nên quân đội của ông Washington đã giành chiến thắng khi chỉ có 9 binh sĩ thương vong. Trong khi đó, người Mỹ bắt được 1.000 tù nhân. Đây được xem là chiến thắng đầy ý nghĩa đối với người Mỹ trong cuộc chiến giành độc lập trước thực dân Anh. Ngày 25/12/1991 Tổng bí thư Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachev từ chức. Sang đến ngày hôm sau, Liên bang Xô Viết tan rã, đặt dấu chấm hết cho nhà nước công nông ở xứ sở bạch dương. Ông Gorbachev cũng kí lệnh giải tán Đảng cộng sản Liên Xô với 20 triệu đảng viên. Mời quý độc giả xem video: Nhớ Noel khi nhìn thấy hình ảnh đáng yêu này (nguồn: Dân Việt).

