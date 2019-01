3 con giáp được Thần tài nhắm trúng, thưởng Tết 8 con số trở lên

Tuổi Dậu

Đứng thứ 2 trong danh sách những con giáp có tiền thưởng Tết cao nhất 2019 là tuổi Dậu. Trong 12 con giáp, tuổi Dậu tượng trưng cho sự thông minh, chăm chỉ, ham học hỏi. Mặc dù không có quý nhân phù trợ cũng chẳng nhận được nhiều cơ hội may mắn nhưng nhờ đức tính này nên con đường sự nghiệp của họ không ngừng gặt hái được thành công.

Người tuổi Dậu nhanh chóng được nâng lên vị trí tốt hơn, tiền thưởng cũng vì thế mà tăng thêm gấp vài lần.

Tuổi Ngọ

Thời gian cuối năm, người tuổi Ngọ buôn may bán đắt, kinh doanh sinh lợi nhuận không ít, tiền trong túi cứ dồi dào. Những ai làm công ăn lương thì đây sẽ là lúc may mắn được quý nhân giúp sức, có khả năng thể hiện khả năng trời cho, thăng tiến là chuyện dễ hiểu. Và cũng vì những vận may có được, dù là chuyện khó khăn thế nào họ cũng có cách để khắc phục. Từ giờ đến đầu năm sau, tiền bạc thoải mái, người tuổi Ngọ thảnh thơi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Hợi

Phần lớn người tuổi Hợi sinh ra đã được trời định sẵn vận mệnh sung sướng hơn người. Nhưng thời gian đầu đến giữa năm 2018, con giáp này gặp nhiều áp lực. Cũng nhờ vậy mà về sau họ có những cơ hội quý giá để thành công.

Người tuổi Hợi vốn thông minh, mọi kế hoạch đầu tư đều theo đúng hướng, tiền bạc sẽ càng nhiều. Còn tình yêu thì đặc biệt khởi sắc, gia đình sẽ có tin vui vào thời gian cuối năm. Những ai có gia đình thì hạnh phúc viên mãn. Cuối năm nay, người tuổi Hợi hãy chuẩn bị chờ đón số tiền thưởng khổng lồ chưa từng thấy khiến bạn vô cùng bất ngờ.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm