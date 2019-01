Bí mật rùng rợn về núi cát “nuốt người” khét tiếng nước Mỹ

Nằm ở rìa phía nam của hồ Michigan, Mỹ, Baldy nổi tiếng thế giới khi được mệnh danh là núi cát "nuốt người" hết sức nguy hiểm. Baldy là núi cát cao nhất ở rìa phía nam của hồ Michigan với chiều cao lên tới 37m. Theo các chuyên gia, núi cát Baldy thường xuyên dịch chuyển với tốc độ từ 100 - 200 cm/năm. Các đụn cát ở Baldy sẽ di chuyển khi có người nhổ cỏ lên. Cỏ được các chuyên gia xác định là thứ giúp gắn kết các lớp cát. Điều khó tin hơn là thỉnh thoảng trên núi cát Baldy đột ngột xuất hiện một số hố có độ sâu vài mét. Vào tháng 7/2013, cậu bé Nathan Woessner, 6 tuổi, bị rơi xuống hố sâu 3m ở Baldy khi nó đột ngột xuất hiện. May mắn là mọi người phát hiện kịp thời và mất tới 3 giờ để đưa Woessner ra khỏi hố. Một tháng sau, hố "nuốt người" tiếp tục xuất hiện. Trước sự nguy hiểm của các hố có khả năng "nuốt người", giới chức trách đã không cho du khách tiếp cận khu vực này để đảm bảo an toàn. Trước sự xuất hiện của hố nguy hiểm tại núi cát Baldy, các chuyên gia, nhà khoa học đã vào cuộc tìm hiểu. Trong số này đáng chú ý là nghiên cứu của nhà địa chất Erin Argyilan. Theo nhà địa chất Argyilan, trong quá trình dịch chuyển, các đụn cát ở Baldy đã vùi lấp nhiều cây cối. Khi số cây này bị phân hủy bên dưới lớp cát thì sẽ giải phóng khí. Khi ấy, hố có khả năng "nuốt người" xuất hiện và gây nguy hiểm cho người nào nếu không may rơi xuống. Thêm nữa, người ta từng khai thác cát ở Baldy để phục vụ hoạt động sản xuất kính. Vì vậy, một số người cho rằng hoạt động khai thác cát tại đây có thể là nguyên nhân khiến các hố "nuốt người" hình thành. Cho đến nay, nguyên nhân chính xác khiến các hố "nuốt người" xuất hiện tại Baldy vẫn chưa được giải đáp do các chuyên gia vẫn chưa tìm được những bằng chứng có đủ sức thuyết phục. Mời độc giả xem video: Hai hố tử thần nuốt người, máy xúc và 2 xe máy (nguồn: Tuổi Trẻ)

