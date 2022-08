10 thành phố đặc sắc nhất Việt Nam qua góc nhìn cây viết Canada

Matthew Pike là cây viết tự do người Canada đã định cư ở Việt Nam và vô cùng yêu thích mảnh đất hình chữ S này. Theo Pike, nếu xếp hạng 10 thành phố đặc sắc nhất Việt Nam, đầu tiên sẽ là thủ đô Hà Nội. Thủ đô Hà Nội từng được Flight Network - một trong những công ty du lịch trực tuyến hàng đầu tại Canada bình chọn là một trong 50 thành phố đẹp nhất thế giới. Hà Nội hấp dẫn bởi nhiều hồ nước trong lành cùng sự pha trộn nét quyến rũ giữa kiến trúc Pháp và Việt Nam cũng như sự nổi bật của những khu phố cổ đặc trưng. Những con phố buôn bán tấp nập, cuộc sống về đêm nhộn nhịp và những món ăn ngon nhất hành tinh của ẩm thực Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà Hạ Long được đại thi hào Nguyễn Du ưu ái đặt cho cái tên là “kỳ quan đất dựng giữa trời cao”. Từ trên cao nhìn xuống, Hạ Long đẹp tựa một bức tranh thuỷ mặc với những nét chấm phá đặc sắc. Đại danh này còn được UNESCO xếp hạng Di sản Văn hóa Thế giới. Nếu bạn vẫn chưa đi Hạ Long thì hãy mau lên kế hoạch để có thể tận mắt chiêm ngưỡng viên ngọc quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam. Huế được mệnh danh là thành phố du lịch với vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa hiện đại. Nằm nghiêng mình bên dòng sông Hương hiền hòa, thơ mộng, thành phố Huế có tiềm năng du lịch rất lớn ở khu vực miền Trung.Phố cổ Hội An là một thành phố nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây. Pike viết trên Culture Trip, nếu bạn có thời gian đến vài nơi ở Việt Nam thì hãy nhớ ghé qua Hội An. Nha Trang - thành phố biển xinh đẹp là một điểm đến đa dạng. Nó vừa có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, vừa có rất nhiều những hoạt động sôi nổi và thú vị dành cho những người thích các trò chơi mạo hiểm. Theo thống kê của mạng xã hội và nhiều khách du lịch thì thành phố Nha Trang luôn lọt trong top đầu những thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Nếu đang tìm một nơi để trốn tránh cái nóng hầm hập thì Đà Lạt đúng là nơi dành cho bạn. Nằm trên một cao nguyên có độ cao là 1500m so với mực nước biển nên thành phố này luôn có bầu không khí trong lành, mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn là một đô thị sôi động, thu hút với vô số những điểm đến ấn tượng như các bảo tàng, các nhà hàng đẳng cấp thế giới, những khách sạn sang trọng cho đến các quán ăn vỉa hè với những món ẩm thực đa dạng có thể đáp ứng thị hiếu của đông đảo khách hàng. Hầu hết các khách du lịch nước ngoài sau khi đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ chọn chuyến đi nửa ngày tới Mỹ Tho, nhưng nếu có thời gian, bạn hãy đi xa hơn xuống Cần Thơ, khám phá khu chợ nổi Cái Răng - chợ nổi lớn nhất Việt Nam và cũng ấn tượng hơn nhiều so với những khu chợ nổi khác trong khu vực. Thành phố biển Đà Nẵng nhộn nhịp có vô số những điểm đến thu hút chờ bạn khám phá như Cầu Vàng, bãi biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, núi Ngũ Hành Sơn, bãi biển Lăng Cô... Đây được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Thành phố nhỏ xinh đẹp Hải Phòng còn có tên gọi là thành phố Hoa Phượng đỏ và nếu bạn tới đây vào mùa hè, khi đi trên các con phố bạn sẽ choáng ngợp với những chùm hoa phượng đỏ rực một góc trời. Đây cũng là một nơi đáng để khám phá với nhiều công trình kiến trúc cũ từ thời thuộc địa còn tồn tại như một nét đẹp rất riêng của nơi đây như Ga Hải Phòng, Bưu điện trung tâm, Nhà hát thành phố... Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

