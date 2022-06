Bí mật khó tin đằng sau những địa điểm nổi tiếng thế giới

Cung điện Knossos ở đảo Crete, Hy Lạp là cung điện đầu tiên ở Châu Âu. Tại địa điểm nổi tiếng này có hàng nghìn phiến đất sét được khắc bằng những ngôn ngữ chưa từng được biết đến trước đây khiến các nhà khoa học mất tới 50 năm để giải mã. Machu Picchu là tòa thành cổ của đế chế Inca được xây dựng vào thế kỷ 15 trên một sườn của dãy núi ở miền nam Peru. Nơi đây từng là nơi sinh sống của 750 người cho đến khi những kẻ chinh phục xuất hiện cùng những vũ khí hiện đại đã khai tử nền văn minh Nam Mỹ này khiến nó rơi vào quên lãng. Tượng Nhân Sư không đơn giản chỉ là một tượng đài lớn ở giữa sa mạc. Mà bên trong nó chứa các đường hầm và phòng ốc rất phức tạp, được tìm thấy ngay bên trong những khối bên của tượng, dẫn xuống dưới cùng của công trình. Con đường Charing Cross này được xây dựng trên một con phố cổ được gọi là Little Compton. Dấu tích của con phố có thể được nhìn thấy như một đường hầm tiện ích được bao phủ bởi các quán nướng và lan can dọc theo con đường nhộn nhịp nơi nó từng chạy qua thành phố. Lăng mộ của vua Ai Cập Tutankhamun vô cùng xa hoa với một quan tài bên trong làm bằng vàng nguyên khối có khảm men và đá quý. Lăng mộ này từng tồn tại huyền thoại rằng bất cứ ai đột nhập sẽ bị trúng lời nguyền. Đảo Phục Sinh có tên gốc là Rapa Nui là một địa điểm bí ẩn, có những bức tượng đá hình đầu người khổng lồ mà nguồn gốc cũng như cách thức di chuyển của chúng vẫn còn là bí ẩn. Gần 1.000 bức chạm khắc đá cao 9m trải dài khắp đảo, được xây dựng từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 17. Tại quảng trường Trafalgar có một đồn cảnh sát khiến những người xung quanh khó nhận ra trong khu vực. Mặc dù không còn được sử dụng nữa nhưng nó vẫn tạo nên sự kỳ diệu và thu hút sự chú ý của rất nhiều khách du lịch. Phía dưới của khách sạn The Waldorf Astoria ở Thành phố New York có những đoàn tàu hơi nước cũ từ Đường mòn 61 bị lãng quên từ lâu của thành phố Manhattan. Đền Gobekli Tepe nằm trên đỉnh một mỏm núi thuộc dãy núi dài 15km ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà khảo cổ học tin rằng công trình được xây dựng từ năm 9000 trước công nguyên vì thế nó có khả năng là ngôi đền đầu tiên trên thế giới. Assen Peikov đã hoàn thiện những khâu cuối cùng cho tác phẩm bức tượng Leonardo da Vinci khổng lồ của mình bằng cách đặt một ngăn bí mật chứa giấy da ở giữa của bức tượng. Những đường hầm ngầm bên dưới Đấu trường La Mã là nơi có lịch sử La Mã phong phú. Nhưng chỉ cho đến khi các nhà sử học và khảo cổ học cào bề mặt của Đấu trường La Mã, họ mới đào được những khám phá đáng chú ý bên dưới sàn đấu trường, bao gồm một mạng lưới các đường hầm phức tạp, được gọi là "hypogeum". Thác Niagara là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch khổng lồ, vượt qua cả New York và Canada. Có một nơi khiến du khách tò mò đó là Hang động của "Ác linh", một hố sâu được tìm thấy trong Hẻm núi Niagara. Tương truyền, bất cứ ai vào hang đều sẽ gặp vận rủi. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Cung điện Knossos ở đảo Crete, Hy Lạp là cung điện đầu tiên ở Châu Âu. Tại địa điểm nổi tiếng này có hàng nghìn phiến đất sét được khắc bằng những ngôn ngữ chưa từng được biết đến trước đây khiến các nhà khoa học mất tới 50 năm để giải mã. Machu Picchu là tòa thành cổ của đế chế Inca được xây dựng vào thế kỷ 15 trên một sườn của dãy núi ở miền nam Peru. Nơi đây từng là nơi sinh sống của 750 người cho đến khi những kẻ chinh phục xuất hiện cùng những vũ khí hiện đại đã khai tử nền văn minh Nam Mỹ này khiến nó rơi vào quên lãng. Tượng Nhân Sư không đơn giản chỉ là một tượng đài lớn ở giữa sa mạc. Mà bên trong nó chứa các đường hầm và phòng ốc rất phức tạp, được tìm thấy ngay bên trong những khối bên của tượng, dẫn xuống dưới cùng của công trình. Con đường Charing Cross này được xây dựng trên một con phố cổ được gọi là Little Compton. Dấu tích của con phố có thể được nhìn thấy như một đường hầm tiện ích được bao phủ bởi các quán nướng và lan can dọc theo con đường nhộn nhịp nơi nó từng chạy qua thành phố. Lăng mộ của vua Ai Cập Tutankhamun vô cùng xa hoa với một quan tài bên trong làm bằng vàng nguyên khối có khảm men và đá quý. Lăng mộ này từng tồn tại huyền thoại rằng bất cứ ai đột nhập sẽ bị trúng lời nguyền. Đảo Phục Sinh có tên gốc là Rapa Nui là một địa điểm bí ẩn, có những bức tượng đá hình đầu người khổng lồ mà nguồn gốc cũng như cách thức di chuyển của chúng vẫn còn là bí ẩn. Gần 1.000 bức chạm khắc đá cao 9m trải dài khắp đảo, được xây dựng từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 17. Tại quảng trường Trafalgar có một đồn cảnh sát khiến những người xung quanh khó nhận ra trong khu vực. Mặc dù không còn được sử dụng nữa nhưng nó vẫn tạo nên sự kỳ diệu và thu hút sự chú ý của rất nhiều khách du lịch. Phía dưới của khách sạn The Waldorf Astoria ở Thành phố New York có những đoàn tàu hơi nước cũ từ Đường mòn 61 bị lãng quên từ lâu của thành phố Manhattan. Đền Gobekli Tepe nằm trên đỉnh một mỏm núi thuộc dãy núi dài 15km ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà khảo cổ học tin rằng công trình được xây dựng từ năm 9000 trước công nguyên vì thế nó có khả năng là ngôi đền đầu tiên trên thế giới. Assen Peikov đã hoàn thiện những khâu cuối cùng cho tác phẩm bức tượng Leonardo da Vinci khổng lồ của mình bằng cách đặt một ngăn bí mật chứa giấy da ở giữa của bức tượng. Những đường hầm ngầm bên dưới Đấu trường La Mã là nơi có lịch sử La Mã phong phú. Nhưng chỉ cho đến khi các nhà sử học và khảo cổ học cào bề mặt của Đấu trường La Mã, họ mới đào được những khám phá đáng chú ý bên dưới sàn đấu trường, bao gồm một mạng lưới các đường hầm phức tạp, được gọi là "hypogeum". Thác Niagara là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch khổng lồ, vượt qua cả New York và Canada. Có một nơi khiến du khách tò mò đó là Hang động của "Ác linh", một hố sâu được tìm thấy trong Hẻm núi Niagara. Tương truyền, bất cứ ai vào hang đều sẽ gặp vận rủi. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News