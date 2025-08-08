Hà Nội

Xã hội

Khi nào cầu Phong Châu mới hợp long, đưa vào sử dụng?

Cầu Phong Châu sẽ được hợp long trước ngày 2/9/2025, dự kiến đầu tháng 10 tới đây sẽ hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào khai thác.

Thiên Tuấn

Theo Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị thi công cầu Phong Châu mới cho biết, tính đến đầu tháng 8/2025, công trình cầu Phong Châu chỉ còn 7 đốt đúc hẫng trên tổng số 60 đốt. Với tiến độ hiện nay, dự kiến, công tác hợp long cầu sẽ được tiến hành trước 2/9/2025.

Sau hợp long, nhà thầu sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại: xử lý các yếu tố kỹ thuật, bảo đảm chất lượng của các đốt đúc hẫng; thảm bê tông nhựa mặt cầu, làm khe co giãn, lan can hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ… Dự kiến, đầu tháng 10 tới đây, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác.

Mục tiêu này đạt được, dự án cầu Phong Châu mới sẽ rút ngắn được khoảng 3 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Để đáp ứng nhiệm vụ sớm hoàn thành dự án, phục vụ người dân địa phương, hàn gắn vết thương sau vụ sập cầu Phong Châu cũ, thời gian qua, việc thi công công cầu mới duy trì 24/7.

anh-chup-man-hinh-2025-08-08-luc-105331.png

Cầu Phong Châu mới được khởi công xây dựng vào ngày 21/12/2024 trên quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ được đầu tư theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng chiều dài gần 653m.

Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với bề rộng cầu 20,5m phù hợp với bề rộng nền đường, tổng mức đầu tư dự án hơn 635 tỷ đồng sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024.

Phần cầu chính gồm 3 nhịp dầm liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, bố trí theo sơ đồ (70+120+70)m, thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng; phần cầu dẫn phía Lâm Thao gồm 3 nhịp dẫn I 33m, 2 nhịp dầm bản bê tông cốt thép theo sơ đồ (6+10)m. Đoạn đường dẫn nối hai đầu cầu quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Trước đó, khoảng 10h ngày 9/9, cầu Phong Châu bị sập, khiến 2 nhịp cầu rơi xuống lòng sông Hồng. Vụ việc khiến 10 xe (1 xe tải, 2 xe đầu kéo, 6 xe máy, 1 xe máy điện) rơi xuống sông, 8 người mất tích.



