Tuổi 30 rực rỡ của ROX Group

Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước.

Từ những khu công nghiệp đầu tiên gắn với khu dân cư, các khu đô thị hạnh phúc đến những cánh đồng pin mặt trời, hành trình kiến tạo ấy được viết bằng tinh thần tiên phong, nội lực bền bỉ và khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa.

Tinh thần tiên phong kiến tạo

Ba mươi năm trước, hành trình của ROX Group bắt đầu từ nhà máy giày Nam Thắng với hơn 1.600 công nhân. Nam Thắng khi đó là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Hà Nội.

Ba mươi năm sau, nhà máy giày năm ấy đã mở rộng thành một hệ sinh thái trải dài với 14 khu công nghiệp rộng hơn 3.000 ha, hơn 300 dự án đô thị và nhà ở, chuỗi 14 khách sạn thuận ích cùng 3 nhà máy điện mặt trời. Những mảnh ghép tưởng chừng khác biệt, nhưng lại được kết nối bởi một triết lý nhất quán: kiến tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống.

Từ ROX Living, ROX Signature, ROX iPark đến ROX Key hay ROX Energy, mỗi thương hiệu thành viên đều mang dấu ấn riêng nhưng cùng góp phần định hình một hệ sinh thái phát triển bền vững và ngày càng được thị trường ghi nhận.

Trên hành trình kiến tạo ấy, ROX Group dần định hình rõ nét tinh thần tiên phong của mình: không đi theo những lối mòn sẵn có, mà lựa chọn khai phá các khoảng trống thị trường để tạo ra những giá trị mới gắn với nhu cầu phát triển dài hạn của cộng đồng và nền kinh tế.

Mô hình khu công nghiệp gắn với khu dân cư mà ROX tiên phong triển khai đầu những năm 2000 là một trong những dấu ấn như vậy. Sau thành công của KCN Nam Sách, mô hình này trở thành một trong những tiền đề cho các định hướng chính sách về phát triển khu công nghiệp gắn với an sinh xã hội. Với khả năng thu hút đầu tư và tốc độ lấp đầy ấn tượng, ROX được thị trường nhắc đến như “bà đỡ” của các khu công nghiệp thời kỳ đầu hội nhập.

Khi khu vực nội đô Hà Nội dần quá tải, Tập đoàn sớm dịch chuyển về phía Tây để phát triển Goldmark City - mô hình đô thị “all-in-one” quy mô lớn hiếm hoi thời điểm đó với không gian sống rộng mở, hệ tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân đa văn hóa.

Sau Goldmark City, dấu ấn ROX tiếp tục hiện diện qua GoldSeason, GoldSilk Complex, The GoldView cùng nhiều dự án tại Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An hay Cà Mau… Ở phân khúc cao cấp, ROX cũng đang mở rộng dấu ấn với The Legend Danang, dự án theo đuổi trải nghiệm sống mang tính cá nhân hóa và nghỉ dưỡng hơn.

Không chỉ dừng ở phát triển công trình, ROX còn từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và vận hành để duy trì chất lượng sống bền vững cho cộng đồng cư dân theo thời gian.

Tinh thần khai phá cũng được ROX mang sang lĩnh vực khách sạn và năng lượng tái tạo. Nếu chuỗi khách sạn thuận ích tập trung tại các đô thị công nghiệp đang tăng trưởng nhanh, đón đầu nhu cầu lưu trú mới, thì ở lĩnh vực năng lượng, ROX không chọn phát triển nóng mà chọn tích lũy năng lực vận hành.

ROX Group hôm nay đã trở thành ngôi nhà chung của hàng ngàn cán bộ nhân viên, tạo việc làm cho hơn 82.000 lao động từ hệ sinh thái các khu công nghiệp, thu hút hơn 600 nhà đầu tư với tổng vốn xấp xỉ 6 tỷ USD. Tập đoàn cũng là đối tác của nhiều tổ chức lớn trong và ngoài nước, đồng thời được ghi nhận qua hơn 150 giải thưởng trong nước và quốc tế.

Vươn xa bằng nội lực Việt

Đằng sau hành trình mở rộng hệ sinh thái của ROX là một nền tảng nội lực được bồi đắp qua nhiều thế hệ nhân sự. Những nhân sự đời đầu của ROX vẫn nhớ quãng thời gian lội ruộng đo đất, ngủ tại công trường và tự học mọi thứ để kịp tiến độ dự án. Tinh thần “vừa làm vừa học” ấy dần trở thành DNA của doanh nghiệp.

Năng lực học hỏi và thích nghi của đội ngũ là nền tảng cho hành trình phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Ba mươi năm kiến tạo cũng là hành trình ROX định hình ngày càng rõ nét bản sắc của mình: nhân văn, đổi mới và quốc tế. Đó là tinh thần sẻ chia trong văn hóa doanh nghiệp, là sự chuyển động không ngừng trong tư duy vận hành và là khát vọng mang những giá trị Việt vươn ra những chân trời rộng lớn hơn.

Theo ông Trần Xuân Quảng, Chủ tịch HĐQT ROX Group, điều đáng tự hào nhất sau ba thập kỷ không chỉ là các dự án hay quy mô hệ sinh thái, mà là một đội ngũ luôn có khả năng học hỏi, thích nghi và vượt qua những bài toán mới.

“ROX luôn tin rằng những giá trị bền vững phải giống như ánh sáng mặt trời liên tục lan tỏa năng lượng sống và mở ra những chuyển động mới. Hành trình ‘Kiến tạo - Vươn xa’ của chúng tôi cũng là hành trình mang những giá trị Việt được vun đắp suốt 30 năm tới những chân trời rộng lớn hơn”, ông nói.

Từ nền tảng được tích lũy trong nước, ROX Group cũng đang từng bước mở rộng hiện diện quốc tế thông qua các hợp tác tại Kyrgyzstan, Mông Cổ hay châu Âu trong lĩnh vực phát triển đô thị, năng lượng… mang theo khát vọng khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

Từ những khu công nghiệp đầu tiên đến hành trình vươn xa hôm nay, ROX Group vẫn đang đi tiếp bằng tinh thần đã làm nên bản sắc suốt 30 năm qua: dám mở đường, dám đổi mới và bền bỉ theo đuổi những giá trị phát triển dài hạn.