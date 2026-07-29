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Doanh nghiệp

ROX Living - 1 trong 10 thương hiệu bất động sản uy tín hàng đầu Châu Á

ROX Living vừa được vinh danh Top 10 Thương hiệu Bất động sản uy tín hàng đầu Châu Á 2026 tại lễ trao giải vào ngày 26/7/2026 vì những thành tích nổi bật.

PV

"Đô thị thuận ích" tạo nên dấu ấn ROX Living

Ngay từ những ngày đầu tiên khi tham gia vào thị trường bất động sản dân dụng, ROX Living xác định cần tạo sự khác biệt. Khi đó, trên thị trường chủ yếu là các dự án chung cư cao tầng đáp ứng nhu cầu “ở” nhưng lại thiếu những tiện ích phục vụ cuộc sống mỗi ngày của cư dân như sân chơi cho trẻ em, vườn hoa, công viên cảnh quan, trung tâm thương mại, trường học,… Nhận thấy khoảng trống trên thị trường, ROX Living tiên phong kiến tạo các khu “đô thị thuận ích” trong đó đặt trải nghiệm sống của con người làm trung tâm.

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Đại diện ROX Living tại lễ vinh danh Top 10 Thương hiệu Bất động sản uy tín hàng đầu Châu Á 2026. Ảnh: ROX Living

Theo định hướng này, mỗi dự án được quy hoạch như một không gian hội tụ mọi tiện ích để đáp ứng nhu cầu của đa thế hệ từ hạ tầng, cảnh quan, tiện ích và dịch vụ được kết nối đồng bộ nhằm tạo nên sự thuận tiện trong sinh hoạt, làm việc, học tập và tận hưởng cuộc sống.

Triết lý ấy được hiện thực hóa qua nhiều dự án của ROX Living trên cả nước. Không gian xanh được chú trọng ngay từ quy hoạch; hệ thống tiện ích được phát triển đồng bộ; các khu thương mại, giáo dục, thể thao và sinh hoạt cộng đồng được bố trí để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân khác nhau. Đến nay, ROX Living đã hiện diện tại hầu khắp các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, đồng thời góp phần nâng cao trải nghiệm sống, hoàn thiện hạ tầng, thay đổi bộ mặt đô thị tại nhiều địa phương. Những dự án như ROX Living Đồng Văn, ROX Living Aquamarine, ROX Living Đồng Hới, ROX Living Amaluna… đã góp phần định hình hình ảnh một nhà phát triển đô thị có tầm nhìn dài hạn.

Điểm đáng chú ý là ROX Living không chạy theo tốc độ mở rộng bằng mọi giá. Doanh nghiệp lựa chọn phát triển trên nền tảng quy hoạch bài bản, chú trọng pháp lý, tiến độ và chất lượng xây dựng nhằm tạo dựng niềm tin với khách hàng và đối tác. Chính sự nhất quán đó giúp ROX Living xây dựng được uy tín trên thị trường, đồng thời tạo nền tảng để thương hiệu phát triển bền vững trong bối cảnh ngành bất động sản ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về quản trị và năng lực thực thi.

Việc được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Bất động sản uy tín hàng đầu châu Á 2026 vì thế không chỉ phản ánh quy mô hoạt động, mà còn là sự ghi nhận đối với năng lực phát triển dự án đã được kiểm chứng qua thời gian.

Kiến tạo hệ sinh thái cộng đồng bền vững

Một trong những thay đổi lớn của ngành bất động sản hiện nay là sự dịch chuyển từ tư duy "xây dựng” sang "phát triển” cộng đồng. Một dự án bất động sản phải thực sự là nơi an cư của cả một cộng đồng cư dân và tạo hấp lực thu hút người dân địa phương tới, từ đó tạo ra những giá trị kinh tế – xã hội lâu dài cho địa phương nơi dự án hiện diện.

Đây cũng là hướng đi ROX Living theo đuổi trong nhiều năm qua. Mỗi dự án được ROX Living phát triển đều hướng tới việc hoàn thiện hạ tầng, gia tăng các tiện ích công cộng và tạo động lực thu hút dân cư, đẩy mạnh thương mại, dịch vụ tại chỗ và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

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Không gian xanh, hoạt động cộng đồng sôi động tại dự án ROX Living Amaluna. Ảnh: ROX Living

Song song với đó, ROX Living cũng từng bước lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững vào quá trình đầu tư như tăng cường không gian xanh, tối ưu sử dụng tài nguyên, ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành, hướng tới các chuẩn mực ESG đang trở thành xu hướng của ngành bất động sản khu vực. Chính những giá trị vượt ra ngoài phạm vi của một dự án đơn lẻ đã tạo nên sức cạnh tranh cho thương hiệu trong bối cảnh người mua nhà và nhà đầu tư ngày càng quan tâm tới chất lượng môi trường sống cũng như khả năng gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Với lợi thế nằm trong hệ sinh thái của ROX Group, ROX Living có nhiều cơ hội nâng cao năng lực quản lý vận hành, hoàn thiện dịch vụ và gia tăng giá trị bất động sản nhờ việc hợp tác với các thành viên trong hệ sinh thái. Giải thưởng “Top 10 Thương hiệu bất động sản uy tín hàng đầu Châu Á 2026” do Viện Nghiên cứu Đánh giá Chất lượng Doanh nghiệp và Phát triển Nguồn nhân lực phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Đây chính là dịp để khẳng định vị thế của ROX Living trong vai trò một nhà phát triển đô thị Việt Nam trên bản đồ bất động sản khu vực, góp phần lan tỏa hình ảnh những thương hiệu Việt có năng lực cạnh tranh, biết kiến tạo các giá trị bền vững và đáp ứng những chuẩn mực ngày càng cao của thị trường châu Á.

#phát triển đô thị dựa trên tiện ích cộng đồng #quy hoạch đô thị bền vững #vai trò của hệ sinh thái trong bất động sản #giá trị lâu dài của dự án bất động sản #giải thưởng uy tín trong ngành bất động sản châu Á

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