Xã hội

Khen thưởng hai cha con cứu người trên sông Gianh

Phát hiện chiếc thuyền bị lật trên sông Gianh, hai cha con ông Cao Hữu Tình đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trực tiếp cứu vớt được 5 người đưa vào bờ.

Hạo Nhiên

Ngày 24/2, UBND xã Tân Gianh (Quảng Trị) tổ chức tuyên dương, khen thưởng hai cha con có hành động dũng cảm cứu người trong vụ lật thuyền trên sông Gianh xảy ra ngày 19/2 (tức mồng 3 Tết).

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 19/2, một chiếc thuyền chở 7 người trong cùng một gia đình (trú xã Tuyên Bình, Quảng Trị) khi đang di chuyển trên sông Gianh thì bất ngờ bị lật, khiến các nạn nhân rơi xuống sông.

khen-thuong-hoc-sinh-cuu-nguoi.jpg
Lãnh đạo UBND xã Tân Gianh khen thưởng hai cha con ông Cao Hữu Tình.

Phát hiện sự việc, ông Cao Hữu Tình và con trai là Cao Hoàng Ân Đức (trú thôn Trường Long, xã Tân Gianh) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trực tiếp cứu vớt được 5 người đưa vào bờ.

Trong số các nạn nhân được đưa lên bờ có 2 người đã tử vong, người mất tích sau đó được lực lượng chức năng tìm thấy.

lat-thuyen681409786-1771923863278-17719238635091935976346.jpg
Hiện trường vụ lật thuyền trên sông Gianh.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp, UBND xã Tân Gianh đã quyết định tuyên dương, khen thưởng đột xuất hai công dân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước; đồng thời trao giấy khen nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Gianh cho biết, hành động dũng cảm của hai cha con ông Cao Hữu Tình thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người dân địa phương. Việc khen thưởng không chỉ nhằm động viên kịp thời mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn trong nhân dân.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
Bài liên quan

Xã hội

3 người trong cùng gia đình đuối nước tại biển Mỹ Khê

3 người trong cùng gia đình bị đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi, 2 người hiện vẫn đang mất tích.

Chiều 21/2, Công an xã Tịnh Khê cho biết, một vụ đuối nước xảy ra tại bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) khiến một gia đình 3 người gặp nạn.

1000028371.jpg
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ ứng cứu và tìm kiếm nạn nhân.
Xem chi tiết

Xã hội

Rủ nhau đi tắm sông, 2 học sinh ở Quảng Trị đuối nước thương tâm

Trên địa bàn xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 học sinh tử vong.

Ngày 12/2, thông tin từ UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai em học sinh bị đuối nước khi ra sông tắm.

Trước đó, vào khoảng 12h30, hai em học sinh gồm H.M.T và H.V.Đ.D (9 tuổi) cùng trú tại xã Hướng Hiệp và các bạn khác đi xuống sông Đakrông chơi.

Xem chi tiết

Xã hội

Cứu sống nam thanh niên nhảy cầu tối mùng 2 Tết tại An Giang

Công an phường Châu Đốc (An Giang) cùng người dân đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy cầu tự tử.

Sáng 19/2, Công an phường Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy cầu tự tử.

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 18/2, Công an phường Châu Đốc nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên điều khiển xe mô tô từ hướng xã Châu Phong đến giữa cầu Châu Đốc, sau đó bỏ lại xe và leo lên lan can cầu nhảy xuống sông.

Xem chi tiết

