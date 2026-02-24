Khen thưởng hai cha con cứu người trên sông Gianh

Phát hiện chiếc thuyền bị lật trên sông Gianh, hai cha con ông Cao Hữu Tình đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trực tiếp cứu vớt được 5 người đưa vào bờ.

Ngày 24/2, UBND xã Tân Gianh (Quảng Trị) tổ chức tuyên dương, khen thưởng hai cha con có hành động dũng cảm cứu người trong vụ lật thuyền trên sông Gianh xảy ra ngày 19/2 (tức mồng 3 Tết).

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 19/2, một chiếc thuyền chở 7 người trong cùng một gia đình (trú xã Tuyên Bình, Quảng Trị) khi đang di chuyển trên sông Gianh thì bất ngờ bị lật, khiến các nạn nhân rơi xuống sông.

Lãnh đạo UBND xã Tân Gianh khen thưởng hai cha con ông Cao Hữu Tình.

Phát hiện sự việc, ông Cao Hữu Tình và con trai là Cao Hoàng Ân Đức (trú thôn Trường Long, xã Tân Gianh) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trực tiếp cứu vớt được 5 người đưa vào bờ.

Trong số các nạn nhân được đưa lên bờ có 2 người đã tử vong, người mất tích sau đó được lực lượng chức năng tìm thấy.

Hiện trường vụ lật thuyền trên sông Gianh.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp, UBND xã Tân Gianh đã quyết định tuyên dương, khen thưởng đột xuất hai công dân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước; đồng thời trao giấy khen nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Gianh cho biết, hành động dũng cảm của hai cha con ông Cao Hữu Tình thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người dân địa phương. Việc khen thưởng không chỉ nhằm động viên kịp thời mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn trong nhân dân.

