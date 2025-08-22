Hà Nội

Sống xanh

Khánh Hoà xử phạt nhiều đơn vị vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà vừa xử phạt hành chính nhiêu đơn vị có hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Hạo Nhiên

Ngày 22/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH đầu tư & xây dựng V.C (phường Nam Nha Trang) với số tiền 170 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư nhưng sản phẩm khai thác không sử dụng để xây dựng công trình đó mà chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác đối với trường hợp khoáng sản sau khai thác đem bán cho tổ chức, cá nhân khác.

anh-1-79.jpg
Ảnh minh hoạ.

Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH B.T (phường Tây Nha Trang) với số tiền 20,8 triệu đồng về hành vi mua, bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 01 triệu đồng.

Ngoà ra, trong lĩnh vực môi trường, cơ quan Công an đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH thủy hải sản H.A (phường Nam Nha Trang) với số tiền 285 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày đến dưới 40 m3/ngày; buộc doanh nghiệp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

(Nguồn: VTV)
Bài liên quan

Kinh doanh

Xử phạt người đàn ông mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc

Với hành vi mua bán, tàng trữ hơn 107 tấn khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, ông P.V.T đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 50 triệu đồng.

Ngày 4/7, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt một cá nhân số tiền 50 triệu đồng vì hành vi mua bán, tàng trữ hơn 107 tấn khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, ngày 2/7/2025, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 63/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.T (SN 1986), địa chỉ phường Đống Đa, TP. Hà Nội; tạm trú tại phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Xem chi tiết

Sống xanh

Vì sao Công ty TNHH Hà Cương bị phạt 650 triệu đồng?

Với 2 hành vi khai thác quặng thiếc vượt công suất và lấn chiếm đất rừng sản xuất, Công ty TNHH Hà Cương bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 650 triệu đồng.

Ngày 18/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt số 72/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Hà Cương (Đ/c: phường Tây Hiếu, Nghệ An) vì đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, hành vi thứ nhất là khai thác vượt công suất được cấp phép từ 25% đến dưới 50%. Năm 2024, doanh nghiệp này khai thác thiếc kim loại vượt công suất 32,3% so với Giấy phép khai thác khoáng sản số 4222/GP-UBND ngày 21/9/2015.

Xem chi tiết

Xã hội

Vi phạm môi trường, 3 đơn vị bị xử phạt gần 150 triệu đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành xử phạt 3 cơ sở vi phạm môi trường với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

Ngày 14/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 đơn vị do vi phạm về môi trường.

Cụ thể, Hợp tác xã Gia Phúc (xã Xuân Lộc), Hợp tác xã Hà Phi (xã Cẩm Hưng) và Công ty TNHH NH (xã Cẩm Hưng) bị xử phạt về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, với tổng số tiền là 82,5 triệu đồng.

Xem chi tiết

