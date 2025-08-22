Khánh Hoà xử phạt nhiều đơn vị vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà vừa xử phạt hành chính nhiêu đơn vị có hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ngày 22/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH đầu tư & xây dựng V.C (phường Nam Nha Trang) với số tiền 170 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư nhưng sản phẩm khai thác không sử dụng để xây dựng công trình đó mà chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác đối với trường hợp khoáng sản sau khai thác đem bán cho tổ chức, cá nhân khác.

Ảnh minh hoạ.

Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH B.T (phường Tây Nha Trang) với số tiền 20,8 triệu đồng về hành vi mua, bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 01 triệu đồng.

Ngoà ra, trong lĩnh vực môi trường, cơ quan Công an đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH thủy hải sản H.A (phường Nam Nha Trang) với số tiền 285 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày đến dưới 40 m3/ngày; buộc doanh nghiệp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.