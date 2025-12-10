Phát hiện 4 tàu sắt vận chuyển lượng lớn cát lậu ở Vĩnh Long

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện, bắt quả tang 4 phương tiện vận chuyển hơn 140m³ cát lậu đi tiêu thụ.

Ngày 10/12, thông tin từ Công an xã Phú Túc (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý 4 phương tiện có hành vi "tàng trữ khoáng sản trái phép".

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an xã Phú Túc phát hiện 4 ghe sắt mang BKS, gồm: TG-159.67; TG-12337; BKS: TG-151.63; BKS: TG-168.58 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Bốn tàu sắt chở cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các phương tiện chở hơn 140m³ cát sông, nhưng người trên phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện, Công an xã Phú Túc đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng: