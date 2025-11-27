Nuôi tôm không có giấy phép, Công ty Đại Thành bị phạt 320 triệu đồng

Với hành vi nuôi tôm không có giấy phép môi trường, Công ty Cổ phần Đô thị và Xây dựng Đại Thành bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh phạt 320 triệu đồng.

Ngày 27/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 320 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Đô thị và Xây dựng Đại Thành (số 18, đường Nguyễn Đổng Chi, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đó, lý do xử phạt được xác định là Công ty Cổ phần Đô thị và Xây dựng Đại Thành hoạt động nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh không có giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Cống xả thải từ khu nuôi tôm công nghệ cao ở xã Yên Hoà ra biển.

Quyết định không áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung “Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường”. Lý do: Cơ sở này vừa bị ảnh hưởng nặng nề từ 2 cơn bão số 5 và số 10, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Hiện mới thả tôm (10 ao) được 1 tháng, không thể xuất bán hoặc di chuyển tôm ra khỏi khu vực ao đang nuôi. Nếu cơ sở bị đình chỉ hoạt động sẽ bị thiệt hại nặng nề và đứng trước nguy cơ bị phá sản.

Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền cũng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc di dời dự án đến địa điểm phù hợp với quy hoạch. Lý do: Cơ sở này hoạt động trên địa bàn thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh thuộc khu vực được quy hoạch nuôi trồng thủy sản đã được UBND tỉnh phê duyệt.

