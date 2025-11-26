Tạm giữ 2 tàu khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Trước đó, vào khoảng 11h10, ngày 20/11, trong quá trình tuần tra, Công an phường Đông Thành (tỉnh Vĩnh Long) phát hiện một tàu gỗ biển kiểm soát VL-140.92 đang neo đậu trên kênh thuộc địa phận tổ 4, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu chở hơn 10m3 đất mặt. Tuy nhiên những người có liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy phép khai thác để chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Phương tiện và tang vật bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tiếp đó, vào khoảng 21h30 ngày 21/11, khi đang tuần tra trên tuyến sông Tiền đoạn thủy phận thuộc ấp Phú Ninh (xã Tân Phú), Tổ công tác Công an xã Tân Phú phát hiện, bắt quả tang 01 tàu sắt đang chở gần 10m3 cát sông không không có hoá đơn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

