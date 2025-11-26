Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống xanh

Tạm giữ 2 tàu khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện khai thác, vận chuyển lượng lớn khoáng sản trái phép.

Hạo Nhiên

Trước đó, vào khoảng 11h10, ngày 20/11, trong quá trình tuần tra, Công an phường Đông Thành (tỉnh Vĩnh Long) phát hiện một tàu gỗ biển kiểm soát VL-140.92 đang neo đậu trên kênh thuộc địa phận tổ 4, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu chở hơn 10m3 đất mặt. Tuy nhiên những người có liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy phép khai thác để chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

tang-vat-phuong-ten-vi-pham.jpg
Phương tiện và tang vật bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tiếp đó, vào khoảng 21h30 ngày 21/11, khi đang tuần tra trên tuyến sông Tiền đoạn thủy phận thuộc ấp Phú Ninh (xã Tân Phú), Tổ công tác Công an xã Tân Phú phát hiện, bắt quả tang 01 tàu sắt đang chở gần 10m3 cát sông không không có hoá đơn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng:

(Nguồn: VOV)
#Công an #Vĩnh Long #bắt giữ #khai thác #khoáng sản #trái phép

Bài liên quan

Sống xanh

Bắt giữ sà lan chở lượng lớn cát lậu ở Vĩnh Long

Đang chở lượng lớn cát lậu đi tiêu thụ, H.V.T.T đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.

Ngày 20/11, thông tin từ Công an phường Long Châu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang xác minh, xử lý một phương tiện có hành vi tàng trữ khoáng sản không nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào khoảng 08h ngày 14/11, Công an phường Long Châu tổ chức tuần tra trên khu vực sông Cái Cam (đoạn thuộc thủy phận khóm Tân Quới Hưng) thì phát hiện sà lan mang số hiệu VL-150.41 đang chở lượng lớn cát sông nên tiến hành kiểm tra.

Xem chi tiết

Sống xanh

Phát hiện nhiều phương tiện vận chuyển “cát lậu” trong đêm

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện, bắt giữ 08 phương tiện vận chuyển, tàng trữ hơn 550 m3 cát trái phép.

Ngày 14/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ, xử lý 08 phương tiện vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trái phép.

Trước đó, ngày 08/11, lực lượng Công an thực hiện tuần tra trên tuyến sông Tiền (khu vực thuộc địa phận xã Phú Túc) thì phát hiện 06 phương tiện thủy nội địa (gồm 01 ghe gỗ không số đăng ký; 03 sà lan số đăng ký BTr-7662; BTr-8543; LA-07882; 02 tàu sắt số đăng ký ĐT-26470; ĐT-26968) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới