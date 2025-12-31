Hà Nội

Sống xanh

Mua bán khoáng sản trái phép, một công ty bị xử phạt gần 70 triệu đồng

Với hành vi mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, Công ty TNHH P.M.Đ đã bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà xử phạt gần 70 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 31/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH P.M.Đ và 01 người dân ở xã Tân Định, do mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, ngày 21/10, trong quá trình tuần tra tại xã Tân Định, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt quả tang 01 xe máy đào do ông P.N.C (SN 2009, trú xã Hòa Trí) điều khiển đang thực hiện hành vi khai thác và đổ đất lên xe ô tô tải ben BKS: 79C-086.xx do ông N.V.H (SN 1978, trú phường Ninh Hòa) điều khiển.

cskt-28123-1.png
Hiện trường vụ việc.

Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện xe tải ben BKS: 79C-169.xx do ông T.N.N (SN: 1985, trú phường Đông Ninh Hòa) điều khiển và xe ôtô tải ben BKS: 79C-004.xx do ông N.V.S (SN: 1986, trú phường Ninh Hòa) điều khiển, trên thùng xe chứa khoảng 04 m3 đất vừa khai thác.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định 03 xe ôtô tải trên thuộc Công ty TNHH P.M.Đ (địa chỉ: Tổ 4, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) do ông T.M.Q làm Giám đốc. Công ty TNHH P.M.Đ đã tổ chức mua khoáng sản (đất, đá) không có nguồn gốc hợp pháp tại khu vực trên từ ông N.V.D (SN: 1974, trú xã Tân Định) với giá 200.000 đồng/chuyến xe, đến nay đã thực hiện tổng cộng 84 chuyến.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hoà đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH P.M.Đ với số tiền 67.200.000 đồng và xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.D với số tiền 16.800.000 đồng về hành vi mua, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

(Nguồn: VOV)
