Bắt quả tang 2 phương tiện chở cát lậu trong đêm

Đang vận chuyển lượng lớn cát lậu đi tiêu thụ, B.V.L và T.V.T bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào tối 26/11, trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Kiến Giang, Công an xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) phát hiện 02 phương tiện, tàng trữ cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, vào khoảng 21h10’, tại khu vực thôn Phú Lộc, Tổ công tác Công an xã Ninh Châu phát hiện B.V.L (SN 1966, trú thôn Lộc Hạ, xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị) đang neo đậu thuyền trên sông, trên thuyền có khoảng 15m³ cát không rõ nguồn gốc.

Lực lượng Công an bắt giữ 2 phương tiện tàng trữ, vận chuyển cát lậu.

Quá trình kiểm tra, anh L. không xuất trình được giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số cát số cát nói trên.

Đến khoảng 21h45’ cùng ngày, tại khu vực thôn Phú Lộc, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện trên tàu ông T.V.T (SN 1974, trú thôn Lộc Hạ, xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị) chứa khoảng 5m³ cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

