Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống xanh

Vì sao Công ty TNHH Hà Cương bị phạt 650 triệu đồng?

Với 2 hành vi khai thác quặng thiếc vượt công suất và lấn chiếm đất rừng sản xuất, Công ty TNHH Hà Cương bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 650 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 18/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt số 72/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Hà Cương (Đ/c: phường Tây Hiếu, Nghệ An) vì đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, hành vi thứ nhất là khai thác vượt công suất được cấp phép từ 25% đến dưới 50%. Năm 2024, doanh nghiệp này khai thác thiếc kim loại vượt công suất 32,3% so với Giấy phép khai thác khoáng sản số 4222/GP-UBND ngày 21/9/2015.

untitled-1150.jpg
Ảnh minh hoạ.

Với vi phạm này, công ty bị xử phạt 500 triệu đồng, buộc thực hiện biện pháp cải tạo công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật và chi trả hơn 427 triệu đồng kinh phí trưng cầu giám định.

Hành vi thứ hai là lấn chiếm 8.172m² đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại xã Châu Hồng (Nghệ An) để làm bãi tập kết khoáng sản, tuyển quặng thiếc và bãi thải khi chưa được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất, nằm ngoài ranh giới khai thác mỏ được cấp phép. Với vi phạm này, công ty bị xử phạt 150 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất và nộp lại hơn 35 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Như vậy, tổng số tiền phạt của 2 hành vi là 650 triệu đồng; cộng với kinh phí trưng cầu giám định và khoản thu lợi bất hợp pháp, Công ty TNHH Hà Cương phải chi trả hơn 1,1 tỷ đồng.

(Nguồn: Truyền hình Hưng Yên)
#Xử phạt #UBND tỉnh Nghệ An #Công ty TNHH Hà Cương #lấn chiếm đất #vi phạm

Bài liên quan

Kinh doanh

Vì sao Công ty Cao su Kenda Việt Nam bị phạt 320 triệu đồng?

Công ty Cao su Kenda Việt Nam vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 320 triệu đồng do không có Giấy phép môi trường theo quy định pháp luật.

Ngày 17/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số: 296/QĐ-XPHC đối với Công ty Cao su Kenda Việt Nam, do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty Cao su Kenda Việt Nam (Đ/c: Khu công nghiệp Hố Nai, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) do ông Yang Ying Ming là người đại diện theo pháp luật, đã có hành vi vi phạm hành chính khi không có Giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Xem chi tiết

Xã hội

Khai thác đá trái phép, một nông dân bị phạt 35 triệu đồng

Với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, ông Nguyễn Văn Ký bị UBND xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) xử phạt 35 triệu đồng.

Ngày 15/8, thông tin từ UBND xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Ký (37 tuổi, trú thôn Thanh Bình, xã Bảo Lâm 2), về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Theo Quyết định xử phạt của UBND xã Bảo Lâm 2, ông Nguyễn Văn Ký đã có hành vi vi phạm hành chính khai thác khoáng sản (đá) làm vật liệu xây dựng thông thường mà không có giấy phép khai thác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Công ty Meitex Vina bị xử phạt 320 triệu đồng do vi phạm môi trường

Với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH Meitex Vina bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 320 triệu đồng.

Ngày 9/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Số: 518/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Meitex Vina do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty TNHH Meitex Vina (Đ/c: Khu công nghiệp Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) do ông Shin Sung Min là người đại diện theo pháp luật, đã có hành vi vi phạm hành chính khi không có Giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới