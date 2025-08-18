Vì sao Công ty TNHH Hà Cương bị phạt 650 triệu đồng?

Ngày 18/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt số 72/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Hà Cương (Đ/c: phường Tây Hiếu, Nghệ An) vì đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, hành vi thứ nhất là khai thác vượt công suất được cấp phép từ 25% đến dưới 50%. Năm 2024, doanh nghiệp này khai thác thiếc kim loại vượt công suất 32,3% so với Giấy phép khai thác khoáng sản số 4222/GP-UBND ngày 21/9/2015.

Ảnh minh hoạ.

Với vi phạm này, công ty bị xử phạt 500 triệu đồng, buộc thực hiện biện pháp cải tạo công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật và chi trả hơn 427 triệu đồng kinh phí trưng cầu giám định.

Hành vi thứ hai là lấn chiếm 8.172m² đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại xã Châu Hồng (Nghệ An) để làm bãi tập kết khoáng sản, tuyển quặng thiếc và bãi thải khi chưa được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất, nằm ngoài ranh giới khai thác mỏ được cấp phép. Với vi phạm này, công ty bị xử phạt 150 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất và nộp lại hơn 35 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Như vậy, tổng số tiền phạt của 2 hành vi là 650 triệu đồng; cộng với kinh phí trưng cầu giám định và khoản thu lợi bất hợp pháp, Công ty TNHH Hà Cương phải chi trả hơn 1,1 tỷ đồng.