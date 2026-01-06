Bắt quả tang 2 phương tiện tàng trữ, vận chuyển cát “lậu”

Ngày 06/01, thông tin từ Công an xã An Bình (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 2 phương tàng trữ hơn 60m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 30/12/2025, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Cổ Chiên, Tổ công tác Công an xã An Bình phát hiện 01 ghe gỗ không biển kiểm soát đang neo đậu, bên trong khoang có chứa 29,664 m3 cát sông. Trên phương tiện có hai người là ông Đ.T.T (SN: 1983) và ông N.H.S.K (SN: 2005), cùng ngụ tại ngụ xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long.

Ghe chở cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, trên tuyến sông Tiền, Tổ công tác tiếp tục phát hiện 01 ghe gỗ không biển kiểm soát đang neo đậu tại bờ ấp An Long, bên trong khoang có chứa 32,184 m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp. Trên phương tiên có hai người là ông L.H.Â (SN: 1982, ngụ xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long) và ông Đ.C.E (SN: 1975, ngụ xã Hưng Phong, tỉnh Vĩnh Long).

Tại thời điểm kiểm tra, những người trên các phương tiện không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến phương tiện và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã An Bình củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

