Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống xanh

Bắt quả tang 2 phương tiện tàng trữ, vận chuyển cát “lậu”

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện tàng trữ hơn 60m3 cát không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hạo Nhiên

Ngày 06/01, thông tin từ Công an xã An Bình (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 2 phương tàng trữ hơn 60m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 30/12/2025, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Cổ Chiên, Tổ công tác Công an xã An Bình phát hiện 01 ghe gỗ không biển kiểm soát đang neo đậu, bên trong khoang có chứa 29,664 m3 cát sông. Trên phương tiện có hai người là ông Đ.T.T (SN: 1983) và ông N.H.S.K (SN: 2005), cùng ngụ tại ngụ xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long.

z7383103922482-bc5286a18dc8a2a002d0e1b390dd24e0.jpg
Ghe chở cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, trên tuyến sông Tiền, Tổ công tác tiếp tục phát hiện 01 ghe gỗ không biển kiểm soát đang neo đậu tại bờ ấp An Long, bên trong khoang có chứa 32,184 m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp. Trên phương tiên có hai người là ông L.H.Â (SN: 1982, ngụ xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long) và ông Đ.C.E (SN: 1975, ngụ xã Hưng Phong, tỉnh Vĩnh Long).

Tại thời điểm kiểm tra, những người trên các phương tiện không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến phương tiện và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã An Bình củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng:

(Nguồn: VOV)
#Công an #Vĩnh Long #bắt giữ #phương tiện #vận chuyển #cát lậu

Bài liên quan

Sống xanh

Bắt giữ 2 phương tiện tàng trữ cát “lậu” ở Vĩnh Long

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa bắt quả tang 2 phương tiện tàng trữ, vận chuyển hơn 90m3 cát “lậu” đi tiêu thụ,

Ngày 05/01, thông tin từ Công an phường Long Châu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 02 trường hợp Tàng trữ khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 30/12/2025, Tổ công tác Công an phường Long Châu tuần tra trên sông Cái Cam, khi đến đoạn thuộc thủy phận khóm 9 thì phát hiện sà lan mang số hiệu VL-150.41 đang neo đậu, do N.T.T (SN: 1972, ngụ phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long) quản lý có chứa trên 68 m3 cát sông.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới