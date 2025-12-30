Bắt giữ phương tiện tàng trữ cát sông trái phép ở Vĩnh Long

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện tàng trữ, mua bán hơn 210 m3 cát không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 30/12, thông tin từ Công an xã Lộc Thuận (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý 01 trường hợp tàng trữ cát sông trái phép.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h20 ngày 24/12, trong quá trình tuần tra trên sông Tiền, Tổ công tác Công an xã xã Lộc Thuận phát hiện 01 tàu sắt không biển kiểm soát đang neo đậu, bên trong khoang có chứa 175 m3 cát sông.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long bắt giữ phương tiện vận chuyển cát lậu.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát nói trên.

Trước đó, vào khoảng 21h50 ngày 22/12, Công an xã Cái Nhum phát hiện, bắt quả tang L.M.C (SN: 1984, ngụ xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) đang bơm bán 43.2 m3 cát “lậu” cho L.M.T (SN: 1987, ngụ xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

