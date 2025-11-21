Phát hiện Công ty chế biến nông sản chôn lấp chất thải gây ô nhiễm ở Cần Thơ

Lực lượng chức năng TP Cần Thơ vừa phát hiện Công ty TNHH một thành viên Tam Ngọc chôn lấp chất thải nông sản có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập biên bản một Công ty chế biến nông sản chôn lấp chất thải có biểu hiện gây ô nhiễm nghiêm trọng

Trước đó, ngày 14/10, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH một thành viên Tam Ngọc (địa chỉ: số 1, tổ 1, ấp 1, xã Thới Hưng, TP Cần Thơ), về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường.

Quá trình kiểm tra, phát hiện tại khu vực đất trống phía sau công ty, nơi tiếp giáp với đường giao thông nông thôn dọc kênh Số 1, có khối lượng lớn chất thải nông sản đang trong quá trình phân hủy, cùng với bao bì ny lon.

Hiện trường vụ việc.

Lượng chất thải này nằm dưới một mương hở dài khoảng 30m, rộng 2m. Nước từ mương chảy ra có màu đỏ, bốc mùi hôi, dẫn ra ao liền kề, cho thấy dấu hiệu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện khu đất rộng khoảng 4.000m² phía sau cơ sở xuất hiện nhiều vũng nước đen, mặt đất có dấu hiệu bị đào xới, xáo trộn, nghi vấn chôn lấp chất thải, nên đã tiến hành đào ngẫu nhiên một vị trí với độ sâu khoảng 0,8m.

Kết quả, tại vị trí này đã phát hiện các loại chất thải nông sản đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

