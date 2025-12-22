Hà Nội

Sống xanh

Phát hiện nhiều vụ khai thác, tàng trữ cát trái phép ở Vĩnh Long

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện, bắt quả tang 04 trường hợp khai thác, tàng trữ cát sông trái phép.

Hạo Nhiên

Ngày 22/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang khẩn trưởng xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý 04 trường hợp khai thác, tàng trữ cát sông trái phép.

Trước đó, đêm 14/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Tiền thuộc địa phận xã Lộc Thuận, Tổ công tác số 1 - Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt quả tang 01 ghe sắt không biển kiểm soát có gắn hệ thống bơm hút cát tự chế khai thác cát sông trái phép và 01 tàu sắt biển kiểm soát TG - 14306 tàng trữ cát sông không có nguồn gốc hợp pháp.

gen-h-z7332404717990-7bd4ea25a13a7ba3de0c59e5ff2ba86a.jpg
Một phương tiện vận chuyển cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang chứa các phương tiện có khoảng 26 m3 cát không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cùng thời điểm trên, tại thủy phận phường Tân Ngãi, Tổ công tác số 2 phát hiện, bắt giữ 02 phương tiện, gồm 01 ghe gỗ biển kiểm soát TG-19912 và 01 sà lan biển kiểm soát ĐT-23539 đang có hành vi tàng trữ cát sông không có nguồn gốc hợp pháp.

Tiến hành đo đạc, cơ quan Công an xác định tổng khối lượng cát sông được chứa trong 02 phương tiện trên là 69,44m3.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt quả tang 2 phương tiện chở cát lậu trong đêm

Đang vận chuyển lượng lớn cát lậu đi tiêu thụ, B.V.L và T.V.T bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào tối 26/11, trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Kiến Giang, Công an xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) phát hiện 02 phương tiện, tàng trữ cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, vào khoảng 21h10’, tại khu vực thôn Phú Lộc, Tổ công tác Công an xã Ninh Châu phát hiện B.V.L (SN 1966, trú thôn Lộc Hạ, xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị) đang neo đậu thuyền trên sông, trên thuyền có khoảng 15m³ cát không rõ nguồn gốc.

