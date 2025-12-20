Phú Thọ chủ động ngăn nguy cơ ô nhiễm từ cơ sở tái chế phế liệu

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng, Tài chính, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND các xã, phường yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, tái chế phế liệu vi phạm quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi có thông tin một số cơ sở tái chế phế liệu tại tỉnh Bắc Ninh, sau khi bị đóng cửa, đã tìm cách di chuyển sang Phú Thọ và một số địa phương khác để tiếp tục hoạt động dưới hình thức hợp tác, liên doanh.

Để ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm và tình trạng dịch chuyển các cơ sở tái chế phế liệu từ địa phương khác về Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu UBND các xã, phường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các cơ sở chưa được cấp phép, đặc biệt là cơ sở tái chế phế liệu.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và UBND xã Phù Ninh khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh về Hợp tác xã Giấy Phù Ninh chưa được cấp giấy phép môi trường, đang bị đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục sản xuất, xả thải. Kết quả kiểm tra, xử lý phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/12.

Cùng với đó, các sở, ngành chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và bảo vệ môi trường; thẩm định chặt chẽ công nghệ, kiên quyết không chấp thuận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao.

Công an tỉnh được giao chủ động nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh tái chế phế liệu trái phép trên địa bàn tỉnh.

