Bắt giữ 2 phương tiện tàng trữ cát “lậu” ở Vĩnh Long

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa bắt quả tang 2 phương tiện tàng trữ, vận chuyển hơn 90m3 cát “lậu” đi tiêu thụ,

Ngày 05/01, thông tin từ Công an phường Long Châu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 02 trường hợp Tàng trữ khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 30/12/2025, Tổ công tác Công an phường Long Châu tuần tra trên sông Cái Cam, khi đến đoạn thuộc thủy phận khóm 9 thì phát hiện sà lan mang số hiệu VL-150.41 đang neo đậu, do N.T.T (SN: 1972, ngụ phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long) quản lý có chứa trên 68 m3 cát sông.

Hai phương tiện tàng trữ cát "lậu" bị bắt giữ.

Đến 20h cùng ngày, Công an phường Long Châu tiếp tục phát hiện 01 ghe sắt không biển số đang neo đậu tại thủy phận trên có hành vi tàng trữ 22.528 m3 cát sông. Phương tiện trên do P.T.G (SN: 1993, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, 02 người trên phương tiện đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trong khoang chứa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

