Khánh Hòa: Công ty Ngọc Khởi trúng gói thiết bị hơn 5,4 tỷ, đối thủ bị loại vì xuất xứ hàng hóa

Vượt qua 3 đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi vừa được Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa phê duyệt trúng gói thầu thiết bị văn phòng trị giá hơn 5,4 tỷ đồng.

Ngày 05/11/2025, ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 570/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Văn phòng. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi, trong khi nhiều đối thủ dừng bước vì các lý do kỹ thuật và năng lực.

Diễn biến cuộc đua "tứ mã"

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 02 thuộc dự án "Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh" có giá dự toán được duyệt là 5.863.099.680 đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu vào ngày 02/10/2025.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 04 nhà thầu gồm: Công ty TNHH P&N, Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông Thế Hệ Mới, Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi và Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Đỉnh Vàng.

Sau quá trình đánh giá E-HSDT, ngày 05/11/2025, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 570/QĐ-BQL phê duyệt Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) là đơn vị trúng thầu.

Giá trúng thầu của Công ty Ngọc Khởi là 5.458.267.000 đồng. So với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 6,9% (tương đương giảm hơn 404 triệu đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Vì sao các đối thủ bị loại?

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 150/T27-BCĐGHSDT ngày 20/10/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn T27 (đơn vị tư vấn đánh giá) đã chỉ ra chi tiết nguyên nhân khiến các nhà thầu khác không được lựa chọn.

Cụ thể, Công ty TNHH P&N bị đánh giá không đạt về kỹ thuật. Theo yêu cầu của E-HSMT, thiết bị "Điện thoại loại 1" phải có xuất xứ từ nhóm nước G7. Tuy nhiên, tại mẫu số 10B và 12.1A trong hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH P&N đã chào hàng thiết bị có mã hiệu OpenScape Desk Phone CP710 + KM710... với nhãn hiệu Unify nhưng xuất xứ lại là "China" (Trung Quốc). Sự sai khác cơ bản về xuất xứ so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu đã khiến nhà thầu này dừng bước ở bước đánh giá kỹ thuật.

Một trường hợp khác là Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông Thế Hệ Mới. Nhà thầu này bị đánh giá không đạt về năng lực và kinh nghiệm. E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự với giá trị các hạng mục cụ thể: Máy photocopy, máy in phải đạt tối thiểu 854.631.000 đồng.

Tuy nhiên, hợp đồng tương tự số 15.09.2023/HĐMB mà nhà thầu kê khai chỉ có giá trị cho hạng mục này là hơn 775 triệu đồng, thấp hơn yêu cầu. Dù nhà thầu đã cố gắng làm rõ bằng cách cung cấp thêm hồ sơ của gói thầu "Mua sắm tập trung - Máy in, máy photocopy" với giá trị trúng thầu hơn 2,8 tỷ đồng (tách thành 19 hợp đồng nhỏ), nhưng Tổ chuyên gia đánh giá rằng giá trị các hợp đồng này không đáp ứng yêu cầu về quy mô hợp đồng tương tự theo quy định của E-HSMT.

Nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Đỉnh Vàng được đánh giá đạt về kỹ thuật và năng lực kinh nghiệm. Tuy nhiên, giá dự thầu của đơn vị này là hơn 5,738 tỷ đồng, cao hơn giá của Công ty Ngọc Khởi (hơn 5,458 tỷ đồng), do đó xếp hạng 2 và không trúng thầu.

Phác họa năng lực nhà thầu Ngọc Khởi

Theo dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu, Công ty TNHH SX Thương mại Ngọc Khởi được thành lập từ năm 2004. Người đại diện pháp luật hiện nay là ông Võ Ngọc Khởi.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này có tần suất tham gia và trúng thầu khá dày đặc. Tính đến tháng 11/2025, Công ty Ngọc Khởi đã tham gia 305 gói thầu, trong đó được ghi nhận trúng 120 gói, trượt 165 gói. Tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của doanh nghiệp này (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt trên 688 tỷ đồng.

Địa bàn hoạt động của Công ty Ngọc Khởi trải rộng khắp các tỉnh phía Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như An Giang (tham gia 60 gói), Vĩnh Long (50 gói), Bến Tre (12 gói) và TP.HCM (55 gói). Thời gian gần đây, nhà thầu này mở rộng phạm vi hoạt động sang các tỉnh như Khánh Hòa và Tây Ninh.

Riêng trong năm 2025, Công ty Ngọc Khởi đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Trước khi trúng gói thầu tại Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa, vào ngày 26/9/2025, đơn vị này cũng được phê duyệt trúng gói "Mua sắm thiết bị văn phòng" tại Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân với giá hơn 318 triệu đồng. Trước đó, tháng 8/2025, Ngọc Khởi cũng trúng gói thầu "Mua sắm và lắp đặt thiết bị" tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu với giá trên 5,3 tỷ đồng.

Bên cạnh những chiến thắng, Công ty Ngọc Khởi cũng ghi nhận việc trượt thầu tại một số gói thầu lớn. Điển hình như ngày 06/11/2025, nhà thầu này trượt gói thầu số 26 mua sắm thiết bị dạy học tại Vĩnh Long và gói thầu số 03 mua sắm thiết bị do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Đấu thầu Hà Nội mời thầu.

Tại gói thầu số 02 vừa trúng ở Khánh Hòa, doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) của Công ty Ngọc Khởi trong 3 năm tài chính gần nhất được ghi nhận từ báo cáo đánh giá là hơn 87,5 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu tài chính của gói thầu (yêu cầu tối thiểu hơn 8,1 tỷ đồng).

Việc Công ty Ngọc Khởi liên tiếp trúng các gói thầu mua sắm thiết bị tại nhiều địa phương khác nhau cho thấy năng lực cạnh tranh nhất định của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, với việc mở rộng địa bàn hoạt động ra xa trụ sở chính (Tây Ninh), công tác tổ chức thực hiện, bảo hành, bảo trì thiết bị sao cho kịp thời và hiệu quả sẽ là vấn đề mà chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

