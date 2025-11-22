An Giang: Gói thầu cây giống 3,5 tỷ chốt danh sách dự thầu, ai thấp nhất?

Biên bản mở thầu Gói thầu số 01: Mua cây giống trồng cây xanh phân tán năm 2025 của Chi cục Kiểm lâm An Giang gây bất ngờ. Nhà thầu chào giá thấp nhất 2,4 tỷ đồng đang là tâm điểm, buộc Chủ đầu tư phải xem xét kỹ lưỡng tính khả thi của hồ sơ.

Gói thầu số 01: Mua cây giống trồng cây xanh phân tán năm 2025 (Mã TBMT: IB2500494481), thuộc Chi cục Kiểm lâm An Giang, đang trở thành tâm điểm chú ý của giới chuyên môn sau khi Biên bản mở thầu được công bố. Với tổng giá gói thầu là 3.518.146.000 đồng, dự án nhằm phục vụ chương trình trồng cây xanh phân tán quan trọng của tỉnh An Giang , yêu cầu tính chất kỹ thuật cao về chất lượng sinh học của hàng hóa.

Đây là gói thầu hàng hóa được tổ chức theo hình thức Đấu thầu rộng rãi qua mạng, áp dụng phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời điểm mở thầu đã diễn ra vào lúc 09:05 ngày 14/11/2025 , đánh dấu giai đoạn gay cấn nhất: đánh giá hồ sơ dự thầu.

Liên danh bỏ giá thấp hơn gần 30%: Áp lực lên bàn cân đánh giá

Theo Biên bản mở thầu, đã có 4 nhà thầu tham gia dự thầu , thể hiện sự cạnh tranh đáng kể. Tuy nhiên, điều khiến gói thầu này trở nên đặc biệt là sự xuất hiện của mức giá dự thầu cực kỳ thấp.

Liên danh Công ty TNHH Cây xanh cảnh quan Quốc Thắng đã chào giá dự thầu chỉ 2.484.154.500 đồng, thấp hơn giá gói thầu gần 1,034 tỷ đồng. Mức giá này không chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh khổng lồ cho nhà thầu mà còn đặt Chủ đầu tư và Tổ chuyên gia vào một thách thức lớn trong việc đánh giá sự hợp lý của chi phí, theo tinh thần của Luật Đấu thầu mới.

Góc nhìn pháp lý và yêu cầu từ nghị định 214/2025/NĐ-CP

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các sửa đổi bổ sung gần nhất tại Luật số 90/2025/QH15 , mục tiêu hàng đầu của đấu thầu là lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, và đặc biệt là có giải pháp kinh tế - kỹ thuật tối ưu. Trong bối cảnh nhà thầu chào giá thấp bất thường, vai trò của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu) trở nên vô cùng quan trọng.

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích: "Sự chênh lệch gần 30% so với giá gói thầu là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng mà Tổ chuyên gia không thể bỏ qua. Mặc dù Luật khuyến khích cạnh tranh về giá, nhưng nguyên tắc không cho phép nhà thầu thực hiện hành vi bán phá giá gây ảnh hưởng đến chất lượng dự án. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu có giá dự thầu thấp bất thường phải làm rõ cơ cấu giá, phương pháp tính toán, và chứng minh tính hợp lý của các khoản mục chi phí để đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng với chất lượng cam kết."

Luật sư Vũ cũng nhấn mạnh thêm rằng, nếu nhà thầu không thể chứng minh được tính khả thi về mặt tài chính hoặc nếu làm rõ vẫn không đảm bảo khả năng thực hiện gói thầu với các yêu cầu kỹ thuật chi tiết đã được phê duyệt trong E-HSMT (được phê duyệt ngày 04/11/2025), thì Hồ sơ dự thầu đó có thể bị xem xét loại bỏ. Việc này nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và đảm bảo cây giống được cung cấp có chất lượng cao nhất cho chương trình phân tán cây xanh của tỉnh.

Thử thách chất lượng hàng hóa: Cây giống không phải vật tư thông thường

Đối với một gói thầu cung cấp hàng hóa có yếu tố sinh học như cây giống, tiêu chí kỹ thuật đóng vai trò quyết định. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt từ ngày 27/10/2025, với thời gian thực hiện gói thầu kéo dài 300 ngày . Điều này đòi hỏi nhà thầu không chỉ cung cấp đủ số lượng mà còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quy cách, chiều cao, đường kính cổ rễ, và quan trọng nhất là sức khỏe của cây trồng.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Thị Hương nhận định về góc độ chuyên môn: "Cây giống là loại hàng hóa có sự dao động lớn về giá thành tùy thuộc vào nguồn gốc, thời điểm cung cấp, kỹ thuật chăm sóc tại vườn ươm, và đặc biệt là chất lượng gen giống. Mức giá dự thầu thấp đến ngưỡng 2,4 tỷ đồng có thể là một lợi thế cạnh tranh tuyệt vời nếu nhà thầu sở hữu quy trình sản xuất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu mức giá này đến từ việc cắt giảm chi phí kiểm soát chất lượng hoặc sử dụng cây giống kém tiêu chuẩn kỹ thuật (như cây quá non, thiếu sức sống hoặc không đúng quy cách), hậu quả sẽ là sự thất bại của cả chương trình trồng cây xanh của tỉnh. Tổ chuyên gia của Chi cục Kiểm lâm cần phải kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ kỹ thuật của Liên danh này, đặc biệt là các cam kết về nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết và khả năng cung cấp ổn định trong suốt 300 ngày thực hiện hợp đồng ."

Gói thầu IB2500494481 hiện tại vẫn đang trong giai đoạn đánh giá E-HSDT. Với dữ liệu mở thầu đã công bố, sự quan tâm đang dồn vào cách mà Chi cục Kiểm lâm An Giang sẽ xử lý mức giá dự thầu thấp nhất. Đây là phép thử cho việc áp dụng linh hoạt, nhưng đúng luật, các quy định mới nhằm cân bằng giữa lợi ích kinh tế (giá thấp) và lợi ích dự án (chất lượng cây giống).

Chúng ta chỉ có thể khẳng định rằng, cuộc đua đã khởi động. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau quá trình thẩm định kỹ lưỡng theo đúng tinh thần Luật Đấu thầu , và đó mới là kết quả cuối cùng quyết định nhà thầu nào sẽ giành được dự án quan trọng này.

Công ty TNHH Cây xanh cảnh quan Quốc Thắng có địa chỉ tại xã Xuân Sơn, TP HCM, do ông Hồ Hoàng Quốc đại diện pháp luật. Nhà thầu thành lập tháng 1/2019 đến tháng 4/2019 được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đến nay đã tham gia và trúng 16/30 gói, trượt 11 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh khoảng 8.734.313.268 đồng (có 1.417.496.000 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập 6.990.011.268 đồng, còn lại với vai trò liên danh.

Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong có địa chỉ tại phường Bến Thành, TP HCM do Trần Ngọc Hiến Tâm làm đại diện pháp luật. Công ty thành thấp năm 2007, tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 7/2018 đến nay đã tham gia và trúng 64/94 gói thầu, trượt 26 gói, 3 gói chưa có kết quả, 4 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh 502.648.418.422 đồng (có 1.716.849.637 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập 249.073.269.885 đồng còn lại là với vai trò liên danh.

Công ty TNHH MTV giống cây trồng số một có địa chỉ tại Trảng Bom, Đồng Nai. Do Phạm Thị Phấn làm đại diện pháp luật. Thành lập tháng 11/2013, tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 7/2016 đến nay đã tham gia và trúng 47/84 gói thầu, trượt 29 gói, 3 gói chưa có kết quả, 5 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu cả với vai trò liên danh 80.832.309.734 đồng (có 2.352.192.980 đồng là các gói chỉ định thầu). Với vai trò độc lập 46.472.314.168 đồng, còn lại là liên danh.

Hộ kinh doanh cơ sở SXKD cây giống Long Bình I-II có địa chỉ tại phường Long Bình, Đồng Nai do Ngô Thị Thu Hà làm đại diện pháp luật. Thành lập năm 2001, được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu tháng 4/2017 đến nay đã tham gia và trúng 29/44 gói, trượt 11 gói, 2 gói chưa có kết quả, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh 46.962.974.492 đồng (có 384.335.000 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập 44.721.035.850 đồng, còn lại là liên danh.

Công ty TNHH MTV cây giống Bắc Trung Nam có địa chỉ tại phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng do Phạm Văn Luận là người đại diện pháp luật. Công ty thành lập tháng 2/2015 tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 7/2018 đến nay đã tham gia và trúng 32/69 gói, trượt 28 gói, 7 gói chưa có kết quả. 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh 31.108.915.592 đồng (có 637.110.500 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập 29.784.734.547 đồng, còn lại là liên danh.