Những vụ chó tấn công người kinh hoàng nhất 2018 ở Việt Nam

Chiều ngày 20/12, khi cháu N.T.K (7 tuổi) đang chơi một mình ở ngoài sân thì bị chính con chó của gia đình xông vào tấn công. Con chó tấn công người và đã cắn nát một phần mặt của cháu bé. Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của cháu K. đã ổn định hơn, các vết thương trên khuôn mặt cũng đang lành lại. Sáng ngày 18/11/2018 tại xóm Chợ, xã Tiến Dũng, huyện Thường Tín, Hà Nội. Một người phụ nữ mang đồ ăn đến cho con chó Pitbull liền bị tấn công nát tay. Người hàng xóm thấy thế lao vào cứu cũng chịu chung số phận, hai người này nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, dập nát cơ. Được biết con chó nặng khoảng 30kg, chủ nhà mới mua được vài tháng và thường xuyên nhốt trong lồng sắt. Đây là hình ảnh bé Ngô Đức V. H. (2 tuổi), trú xã Diễn Kỷ, Diễn Châu bị chó nhà cắn, rất nhiều vết thương ở cằm, má phải, cánh mũi phải và đặc biệt ở vùng mi trên và mi dưới mắt phải có nhiều vết rách phức tạp, nguy hiểm. Theo người thân cháu bé, khi bé H. đang chơi và ăn bim bim thì bị con chó đuổi vờn theo. Bé H. dùng tay xua đuổi thì bị chó lao vào tấn công, cắn, cào vào mặt và đầu. Người nhà đã chạy đến cứu bé H. đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bé T.T.H.Y (31 tháng tuổi), trú tại xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An bị chó nhà cắn nhiều nhát vào đầu và mặt phải nhập viện cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sỹ xác định cháu Y. bị nhiều vết thương hở, chảy máu nhiều ở đầu, mặt. Vùng quanh mí mắt trái sâu, mất hết tổ chức. Ở trán cháu Y có vết thương sâu sát xương. Tháng 9/2018, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí đã tiếp nhận trường hợp một bệnh nhi (4 tuổi) trú tại xã Điền Công – TP Uông Bí nhập viện với nhiều vết thương vùng mặt và vùng cổ. Đáng nói, cách đây 1 năm, bé cũng đã từng bị chó nhà tấn công. Các bác sĩ thông tin, vết thương của bệnh nhi tại vùng mặt không có gì đáng ngại nhưng vết thương tại vùng cổ của bệnh nhi rất nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng Tháng 9/2018, bà Nguyễn Hồng Ph. (67 tuổi) ngụ ấp Thị Tường B, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước đã tử vong do bị chó cắn. Đáng tiếc là khi bị chó cắn bà đã không đến bệnh viện tiêm ngừa mà đến thầy lang lấy nọc. Ông N.V.Th (50 tuổi) ở Hà Nội khi thấy con chó Pitbull của nhà em gái đuổi cắn con chó nhỏ gần nhà ông đã quát nó, không ngờ chó nổi điển xông đến xô ông Th. ngã ra đất rồi ngoạm thẳng vào cổ. Tuy đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông đã bị thiệt mạng. Chị Phan Thị C. (24 tuổi, Phú Xuyên, Hà Nội) là bác sĩ thú y đang làm việc tại một phòng khám tư nhân tại Phú Thọ. Trước khi vào viện gần hai tháng, trong lúc đang làm việc, bệnh nhân bị chó ốm cắn vào tay, vết cắn ở vị trí bàn tay phải. Sau khi bị cắn, bệnh nhân đã sơ cứu, rửa vết thương, sát trùng và băng lại. Nhưng do không tiểm phòng dại, tình hình sức khỏe của chị càng lúc càng suy giảm và đã bị tử vong sau đó vài ngày. Theo người nhà bệnh nhân, hai người khác cũng bị con chó này đã cắn nhưng đã đi tiêm phòng và thoát chết Đây là bé trai 7 tuổi (quê Chương Mỹ, Hà Nội) vào viện trong tình trạng tỉnh, mặt có nhiều vết thương, khuyết 1/2 môi trên dính sát liền mũi, vết thương thấu môi dưới, phần đứt rời kích thước 2x2 cm dập nát, có nhiều vết răng chó ở trên. Theo bác sĩ trường hợp bé trai này có tổn thương ảnh hưởng lớn đến chức năng và thẩm mỹ, tiên lượng kém, phải phẫu thuật tạo hình nhiều lần cho dù kết quả sẽ không bao giờ trở về như trước được. Đây là bé trai L.N.T.L 1 tuổi (Đăk Lăk) được đưa vào bệnh viện vào ngày 4/1/2018 với tình trạng mặt biến dạng, mất một mảng thịt lớn, toàn bộ phần mũi gần như đã đứt lìa. Người nhà của cậu bé cho biết, khi người mẹ đang nấu ăn dưới bếp thì nghe tiếng gào khóc của con, đến khi chạy lên thì kinh hãi thấy cảnh con chó nhà nuôi đang vồ lấy bé và cắn liên tiếp vào mặt. Sau đó bé đã được phẫu thuật ghép vào và cố gắng bảo tồn bằng cách tiêm kháng sinh liều cao để tránh nhiễm trùng, tuy nhiên các bác sĩ không thể tiên lượng được tình trạng sau này của bé. Tháng 11/2018, bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi bị chó cắn trong tình trạng có nhiều vết thương vùng mặt, mũi, đầu và nguy hiểm nhất là tổn thương vùng hốc mắt, đứt ống tuyến lệ. Nạn nhân là cháu Nguyễn Đình Đ. (6 tuổi), trú tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Theo gia đình cháu Đ. cho biết, khi cháu đang chơi ngoài ngõ, mẹ cháu có nghe hàng xóm hô hoán con chị bị chó cắn. Ngay lập tức, chị liền chạy ra thì vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến mặt con mình bê bết máu. Cháu Đ. bị chính chó nhà tấn công. Tại Hà Nội, một bé gái tròn 8 tháng tuổi nặng 10kg (Đội Cấn) bị con chó ngao Tây Tạng cắn. Dù gia đình ngay lập tức phát hiện, đưa vào viện cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều, hai tiếng cứu chữa không có kết quả, gia đình đã xin đưa bé về nhà. Người nhà cho biết con chó ngao này nặng khoảng 40kg, khi mẹ cháu bé phát hiện con chó đang cắn con gái 8 tháng tuổi liền lao vào cứu, kéo con ra khỏi con chó ngao và cũng bị chó cắn vài nhát vào tay. Bệnh nhi này là bé gái L.T.P. (8 tuổi). Khi đang chơi đùa với cô chủ, con chó nuôi bất ngờ nổi điên đè bé gái xuống cắn nát vùng mặt bên trái. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng mất gần như toàn bộ vùng da, cơ của má trái, các bác sĩ phải phẫu thuật vạt da cổ, tạo hình lại vùng mặt cho bé. Mới đây, một bệnh viện tư tại TPCM đã tiếp nhận cấp cứu cho hai vợ chồng bị thương rất nặng do chó Becgie 3 năm tuổi được gia đình cưng chiều tấn công. Cả hai nạn nhân được chuyển đến với nhiều vết thương nham nhở, trong đó cụ ông là H.Đ.D (73 tuổi) bị thương rất nặng các vết thương tập trung chủ yếu ở 2 tay và 2 chân. Tay phải của cụ là vùng bị nặng nhất, cẳng tay đứt nát gân, cơ, đứt cấu trúc động mạch quay, đứt dây thần kinh. Vợ của ông là bà B.T.K (65 tuổi) cũng bị con vật tấn công nhưng may mắn chỉ bị rách da, tổn thương phần mềm ở chân. Mời quý vị xem video: Rùng mình chó cắn chủ

