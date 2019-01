Những động vật cả đời chung thủy với một bạn tình

Cá ngựa

Cá ngựa thường dành cả ngày để bơi cạnh nhau và giữ đuôi nhau trong khi bơi. Sau khi bơi, chúng sẽ khiêu vũ và tán tỉnh nhau trong khoảng tám giờ. Trong thời gian này, trứng của con cái sẽ trưởng thành. Điều đặc biệt ở cá ngựa là con cái sẽ đẻ trứng vào túi của con đực. Loài động vật này thích có không gian riêng để yêu nhau.

Cá ngựa. Con cái sẽ đến thăm bạn đời mỗi ngày trong suốt thời kỳ mang thai.Thời gian còn lại nó sẽ khiêu vũ với những con cái khác. Một lứa các ngựa có thể có tới 1000 con đẻ ra từ một túi. Những con cá ngựa thích kết đôi cả đời và tán tỉnh nhau.



Loài động vật biển đặc biệt này vì thế cho thấy xu hướng sống cùng nhau trọn đời và vui vẻ với tình yêu. Chúng khiêu vũ vào buổi sáng sớm với bạn tình, đó là một hành vi độc đáo. Con đực đóng vai trò cả cha lẫn mẹ vì nó giữ trứng trong túi của mình.

Chim mỏ sừng lớn

Chim mỏ sừng lớn hay Chim mỏ sừng lớn Ấn Độ thường sống ở Tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á. Chúng có tuổi thọ khoảng 50 năm. Con cái có kích thước nhỏ hơn so với con đực và đôi mắt màu trắng xanh. Một đặc điểm nổi bật của loài chim là bờm màu vàng đen trên mỏ

Chim mỏ sừng lớn. Việc lựa chọn bạn đời của những con chim lãng mạn này là quá trình ấn tượng. Con đực sẽ sớm chọn một đối tác dễ thương, sau đó sẽ tặng nhiều quà cho đến khi con cái chấp nhận chúng. Đối với một con chim cái, người bạn đời tốt nhất là con đức tặng món quà tốt nhất.



Những món quà quý giá bao gồm cành cây, động vật chết hoặc thậm chí là xương. Con chim đực nỗ lực hết sức để tạo ấn tượng tốt và sống với con cái. Một khi chúng nhận được tín hiệu tích cực, sự lãng mạn thực sự bắt đầu. Từ ngày đầu tiên cho đến khi chết, chúng sống trong tình yêu. Chúng tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau với những niềm vui và sự âu yếm.

Chim mỏ sừng lớn có khả năng bay ở nhiều độ cao và đôi khi đi du lịch đến những nơi khác. Đặc điểm quan trọng của loài chim này là tình yêu dành cho bạn tình. Chúng không bao giờ phản bội và có niềm tin to lớn vào tình yêu. Chúng sẽ chờ đợi bạn tình cho đến cuối đời. Chúng là biểu tượng tốt nhất của tình yêu từng có trong tự nhiên.

Cá nóc

Cá nóc là một loại cá biển. Chúng được coi là một động vật lãng mạn hàng đầu trên thế giới. Cá nóc sử dụng nhiều mánh khóe để trốn thoát khỏi những kẻ săn mồi. Họ sử dụng dạ dày đàn hồi có thể chưa nhiều nước để biến chúng thành những quả bóng đáng sợ.

Cá nóc. Một số loài cá nóc có gai trên da để tự vệ. Các cơ quan nội tạng của nó có chứa chất độc. Nhưng điều này không quan trọng. Điểm rất độc đáo của cá nóc đực là chúng là những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của vương quốc động vật.



Cá nóc thu hút cá cái bằng cách tạo ra những chiếc tổ xinh đẹp. Bản chất độc đáo của tổ này là là chúng được xây trên cát với nhiều kiểu hình khác nhau. Tổ sẽ có đường kính 2 mét. Ngoài ra chúng thường xây tổ mới thay vì tái sử dụng.

Nếu con cái bị thu hút chúng sẽ đẻ trứng trong tổ và con đực sẽ thụ tinh cho chúng. Con cái sẽ theo con cá đực đến tổ để đẻ trứng an toàn. Khi cá con đã phát triển, chúng sẽ bơi đi và sẵn sàng tìm thức ăn. Do đó, cá nóc chờ đợi một thời gian dài để yêu nhau. Con đực cũng sẽ bảo vệ trứng và bạn tình khỏi bị tấn công bởi những kẻ săn mồi. Do đó, đây là câu chuyện lãng mạn về sự chăm chỉ, kiên nhẫn và tình yêu vĩnh cửu không bao giờ kết thúc.