Chết mê khoảnh khắc cực yêu của chim cánh cụt

Trong ảnh là một con chim cánh cụt đang trượt tuyết ở đảo Half Moon, Nam Cực. Bức ảnh này được David Merron, một nhiếp ảnh gia 39 tuổi ghi lại được khi anh ghé thăm vùng đất lạnh lẽo, vương quốc của loài chim cánh cụt. Nhiếp ảnh gia Derek Pettersson, 53 tuổi ở phía đông quần đảo Falkland đã ghi lại được hình ảnh chú chim cánh cụt hoàng đế đang như ở trong tư thế giống như tập yoga, sự dẻo dai, linh hoạt của nó khiến nhiều người hâm mộ yoga ghen tị. Hình ảnh được chụp tại Nam Georgia, trông có vẻ như chim cánh cụt con đang bị mẹ mắng mỏ. Nó cúi đầu nhận lỗi, không dám nói bất cứ điều gì. Chim cánh cụt hoàng đế con siêu hào hứng và phấn khích khi thấy nhiếp ảnh gia Dafna Ben Nun chụp ảnh mình. Một nhóm chim cánh cụt trên đảo Brooklynville ở Nam Cực ngửa đầu ra phía sau để rỉa lông. Trông chúng chẳng khác nào những con cánh cụt bị cụt đầu. Nhiếp ảnh gia Wim van den Heever đã may mắn ghi lại được hình ảnh đẹp như tượng của những con chim cánh cụt dễ thương khi chúng xếp hàng bước đi, ngắm mặt trời lặn. Cặp đôi chim cánh cụt đồng tính được nhiếp ảnh gia Pedro Rego ghi lại những khoảnh khắc đầy tình tứ. Gia đình hạnh phúc của chim cánh cụt hoàng đế ở Nam cực khiến nhiều người ghen tị. Hình ảnh do nhiếp ảnh gia Natalia Del Rio đến từ Mexico chụp. Xuất hiện tại Cáp Nhĩ Tân với chiếc ba lô xinh xắn trên trên vai, con chim cánh cụt này trở thành tâm điểm của cánh phóng viên. Nhiếp ảnh gia Derek Pettersson vô cùng may mắn khi ghi lại được khoảnh khắc chim cánh cụt đực thể hiện sức mạnh để tranh giành sự chú ý của con cái. Mời quý vị xem video: Những "ông già Noel" chim cánh cụt gây thương nhớ

