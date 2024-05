Đắt hơn thịt, chị em vẫn “móc ví” mua sấu non đầu mùa

Những ngày gần đây, trên chợ mạng và một số chợ dân sinh ở Hà Nội đã bán sấu non đầu mùa. Đáng chú ý, những quả sấu non bé xíu có giá lên tới 130.000 - 140.000 đồng/kg, đắt ngang một cân thịt lợn ngon vẫn được nhiều chị em mạnh tay mua về thưởng thức. Chị Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) đi chợ thấy hàng rau bán sấu non liền nhặt khoảng 10 quả về luộc rau muống. Khi thanh toán, chị Giang sững người khi người bán hàng báo giá 18.000 đồng. Hỏi ra mới biết, sấu non đầu mùa có giá 14.000 đồng/lạng. Biết là đắt nhưng chị Giang vẫn mua để thỏa mãn cơn thèm đầu mùa. Tương tự, chị Duyên (Thanh Trì, Hà Nội) chỉ cả nửa triệu đồng để mua bằng được sấu non về làm món sấu ngâm mắm. Theo chị Duyên, sấu non chỉ có trong khoảng nửa tháng. Thời điểm này, hạt sấu còn non, chưa cứng, phần thịt chưa chua gắt như sấu già, vỏ mỏng và không bị chát. Do đó, cứ đầu tháng 5, chị Duyên lại canh mua bằng được sấu non về ngâm mắm, vừa đưa cơm, vừa gợi nhớ ký ức tuổi thơ. Để mua được sấu non, chị Duyên phải đặt của người quen từ trước. Năm nay giá sấu non đầu mùa cao, lên tới hơn 100.000 đồng/kg. Sấu non hiện vẫn còn hiếm, giá lại cao nên người bán thường chỉ lấy hàng theo đơn đã đặt trước. Ngoài bán theo cân, nhiều người còn bán sấu ngâm mắm giá từ 120.000 - 130.000 đồng/lọ 1 kg. Nguồn ảnh: Facebook

