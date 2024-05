BYD Shark 2024 chốt lịch ra mắt - bán tải điện "nhái" Ford Ranger?

Mẫu xe bán tải BYD Shark 2024 chạy điện sở hữu thiết kế có phần khá tương đồng với Ford F-150 Lightning và Ford Ranger. Đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED hình chữ C nối với nhau bằng lưới tản nhiệt lớn cùng logo BYD to bản ở chính giữa. Phần hông xe bán tải điện BYD Shark 2024 có vẻ hầm hố và cơ bắp với hốc bánh xe, gương chiếu lớn và thềm cửa rộng. Phía đuôi xe được thiết kế đơn giản hơn đầu xe với đèn hậu đi cùng thanh đèn LED chạy giữa. Cột C của xe được tô điểm bằng một dải màu đen, nối liền với kính cửa sổ bên giúp xe nhìn cá tính và thể thao hơn. Về nội thất, khoang cabin của mẫu bán tải nhà BYD mang đến một không gian khác biệt so với các đối thủ trên thị trường. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm khổng lồ 15,6 inch, có khả năng xoay theo chiều dọc giống như trên nhiều mẫu xe BYD khác. Xe còn có vô lăng đáy phẳng, cụm điều khiển trung tâm với cần gạt số, tay nắm khổ lớn, các phím/cần gạt điều chỉnh lớn và 2 bàn sạc điện thoại không dây… Nhiều chi tiết trên xe được trang trí bằng các sọc màu cam. Dự kiến, BYD Shark sẽ có cả phiên bản plug-in hybrid và thuần điện. Xe được xây dựng trên nền tảng DMO, tập trung vào công nghệ truyền động điện để tối ưu khả năng off-road. Nền tảng này linh hoạt hỗ trợ các loại động cơ khác nhau, bao gồm cả 1.5T và 2.0T. DMO cũng hỗ trợ các tính năng như nguồn điện bên ngoài 6 kW, bổ sung điện tại chỗ 20 kW và cứu hộ điện giữa các phương tiện. Shark cũng có thể được trang bị hệ thống treo chủ động thủy lực và gương chiếu hậu trực tuyến. Theo kế hoạch, bán tải BYD Shark 2024 chạy điện sẽ chính thức được ra mắt tại Mexico vào ngày 14/5 tới đây. Được biết, hãng xe này cũng đang có ý định xây dựng một nhà máy lắp ráp ô tô và phân phối xe tại Việt Nam.Dự kiến, trong tháng 6, BYD sẽ khai trương 15 showroom tại Việt Nam. Ngoài ra, trong năm 2024, BYD dự định sẽ xây dựng tổng cộng 50 showroom tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Vũng Tàu, Cần Thơ… Trước mắt, BYD sẽ giới thiệu 3 mẫu xe thuần điện là: Atto 3 (SUV cỡ B+), Dolphin (hatchback cỡ nhỏ) và Seal (sedan cỡ C+) tại thị trường Việt Nam. Đây là 3 mẫu xe rất hot của BYD, đã đang thành công tại các thị trường như Thái Lan và Malaysia. Video: Hé lộ bán tải điện BYD Shark 2024.

