Chi tiết SUV Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge 2024 mới

Đi cùng với sự ra mắt của Rolls-Royce Cullinan Series II 2024 mới, thương hiệu Anh Quốc cũng đã cho ra mắt phiên bản cao cấp Black Badge với nhiều nâng cấp khác biệt hoàn toàn. Về thiết kế tổng thể, Cullinan Series II Black Badge vẫn đồng thời sở hữu những đường nét đồng bộ với phiên bản cơ sở. Tuy nhiên đối với Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge 2024 mới, lưới tản nhiệt được hoàn thiện với màu đen đặc trưng của dòng xe kết hợp đẹp với dải đèn LED. Tất cả các chi tiết trang trí bên ngoài thân xe đều được mạ chrome đen bao gồm cả tượng Spirit of Ecstasy cũng được hoàn thiện bằng màu đen. Mỗi chi tiết chrome trên thân xe phủ màu đen đều được các nghệ nhân của thương hiệu chế tác thủ công. Đối với tay nắm cửa của xe, đội ngũ sẽ sử dụng một chất mài mòn nhẹ để tạo ra nền cho lớp sơn lót cứng, sau đó phủ bốn lớp sơn đen. Sau khi đóng rắn, những mảnh này được đánh bóng riêng lẻ để đảm bảo phù hợp với thân xe có độ bóng cao của Black Badge Cullinan Series II. Các chi tiết tối màu khác như phần viền cửa sau và các chi tiết cản va cũng như hệ thống xả thì được xử lý bằng chất điện phân Chrome đặc biệt để đạt được hiệu ứng đen bóng. Điều này được đưa vào quy trình mạ chrome truyền thống và được lắng đọng trên nền thép không gỉ, làm tối lớp hoàn thiện. Độ dày cuối cùng của lớp phủ này chỉ là 1 micromet. Mỗi bộ phận này đều được đánh bóng thủ công chính xác để đạt được lớp mạ chrome đen trước khi lắp vào xe. Khách hàng của Black Badge Cullinan Series II giờ đây có thể mở rộng màu sắc ngoại thất cho tất cả các phần vè ốp bên dưới thân xe, chính vì vậy mà những màu sắc này có thể giúp diện mạo tổng thể của xe trở nên liền mạch hơn. Cullinan Black Badge Series II cũng được trang bị bộ mâm 23 inch với thiết kế năm nan hoa được hoàn thiện với màu đen bóng và bạc. Trên thực tế, bộ mâm này có thiết kế 10 nan hoa đan xen với hiệu ứng thị giác được tạo ra bởi sự tương tác được sắp xếp cẩn thận giữa các bề mặt âm, được sơn và đánh bóng. Thiết kế này cũng giúp để lộ ra bộ phanh đĩa Black Badge, có màu Đỏ đặc trưng hoặc xe cũng có thể được hoàn thiện với các màu Đen, Turchese, Mandarin hoặc Forge Yellow. Về nội thất, xe vẫn được trang trí vật liệu sợi carbon dệt trần đã được phát triển để tạo ra mô phỏng lại chính xác của các hình dạng hình học tạo ra hiệu ứng ba chiều. Mỗi lá Carbon kỹ thuật được hoàn thiện bằng sáu lớp sơn mài trước khi để khô trong 72 giờ, sau đó tất cả 23 miếng được đánh bóng bằng tay để có lớp hoàn thiện như gương. Quá trình này mất tổng cộng 21 ngày. Nếu người dùng đặt hàng ghế sau dạng hai ghế sang trọng, khách hàng có thể thêm họa tiết đặc trưng của dòng Black Badge. Miếng nhôm tinh tế này được đặt giữa lớp thứ ba và thứ tư trong sáu lớp sơn mài có tông màu tinh tế, tạo hiệu ứng chiều sâu. Nếu người dùng lựa chọn cấu hình 5 chỗ ngồi, logo này sẽ được thêu bên mặt ngoài của bệ tỳ tay phía sau xe. Khách hàng còn có thể đặt hàng nội thất Duality Twill hoàn chỉnh bằng vải thêu phức tạp kết hợp tới 2,2 triệu mũi khâu và 18 km chỉ. Chất liệu tinh tế này có thể trở nên ấn tượng hơn nữa với các màu sắc Bespoke táo bạo, nâng cao hơn nữa lớp hoàn thiện mới đáng chú ý này dành cho khách hàng của Black Badge. Ghế ngồi đục lỗ cũng có thể được kết hợp vào không gian nội thất khác biệt này của Cullinan, toàn bộ nội thất có tới 107.000 lỗ đục lỗ 0,8 và 1,2 mm được tạo ra trên da ghế, tạo nên hoa văn trừu tượng, lấy cảm hứng từ hình dạng và bóng thay đổi liên tục của những đám mây trên Ngôi nhà của Rolls-Royce tại Goodwood vào những giờ chạng vạng. Ngoài ra, các chi tiết bên trong khoang nội thất của xe cũng được trang bị tối màu như lỗ thông gió bao quanh bảng điều khiển được hoàn thiện một phương pháp tạo màu cho kim loại không bị biến màu hoặc xỉn màu theo thời gian hoặc qua quá trình sử dụng nhiều lần. Những nguyên tắc thiết kế phá cách của dòng xe mô tô Black Badge cũng đã được áp dụng vào Tủ Đồng hồ độc đáo của Cullinan Series II. Tấm kính bên trong này hiển thị cả đồng hồ kim và tượng nhỏ Spirit of Ecstasy được chiếu sáng. Logo Spirit of Ecstasy được chế tạo từ thép không gỉ nguyên khối và có màu đen, gợi nhớ đến nhân vật ngồi trên đầu xe Black Badge Cullinan Series II. Hai bên Tủ đồng hồ là tấm Fascia được chiếu sáng mới của Cullinan, hiển thị biểu tượng vô cực phát sáng thanh tao trong mô hình Cảnh quan thành phố dọc mới. Đối với Black Badge Cullinan Series II, mẫu xe này vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,75 lít tăng áp kép, tạo ra tổng công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 900Nm. Nhằm tăng khả năng vận hành của xe, hộp số và ga vẫn được hiệu chỉnh để tăng tốc ngay lập tức cùng trang bị hộp số tám cấp ZF. Giống như phiên bản tiền nhiệm, Cullinan Series II xác định phong cách và quy tắc thẩm mỹ riêng biệt trong phân khúc xe siêu sang. Phiên bản này vẫn sẽ là một sự lựa chọn độc đáo dành cho những người yêu thích mẫu xe siêu sang với một phong cách khác biệt. Mức giá xe Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge 2024 hiện chưa công bố. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge 2024.

