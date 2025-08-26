Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 5 Kajiki, nhiều người thương vong

Cơn bão số 5 càn quét qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã làm 1 người chết nhiều người bị thương và hàng trăm ngôi nhà, công trình phụ tốc mái.

Theo thống kê ban đầu của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, bão số 5 đã khiến 1 người chết tại xã Kim Hoa do trong lúc sửa mái che không may bị ngã, phải đi viện cấp cứu nhưng không qua khỏi; 4 người bị thương. Gió lớn kèm theo mưa to đã làm 144 ngôi nhà ngập sâu trong nước, hơn 612 ngôi nhà bị tốc mái. Một số điểm trường học, điểm giáo dục bị thiệt hại ngập nước.

Nhiều ngôi nhà ven biển bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng.

Ngoài ra, bão số 5 cũng gây thiệt hại đến lĩnh vực nông nghiệp của bà con nông dân, cụ thể có 13.327 ha lúa hè thu, hơn 611 ha hoa màu bị ngập nước hư hỏng, hơn 1.000 ha đất trồng cây lâu năm, hơn 2.000 ha cây ăn quả, 4.443 cây xanh bị đỗ, ngã; 6 ha diện tích nuôi tôm bị thiệt hại. Có hơn 8 ha diện tích đồng muối bị bồi lấp tại phường Hải Ninh.

Về hạ tầng hệ thống điện, có 22 cột điện, 2 cột ăng ten, 2 cột treo cáp bị gãy.

Cửa cuốn tại các quán hàng ở Cảng cá Thạch Kim bị bão số 5 tàn phá.

Theo ghi nhận của PV, từ 14h – 23h ngày 25/8, tại Hà Tĩnh đã có sức gió cấp 11, 12, giật trên cấp 13 đến 14. Bão lớn kèm theo mưa dông, lốc xoáy. Lượng mưa đo được lớn nhất ở Cẩm Nhượng là 292mm, Kỳ Anh 288mm, phường Thành Sen 268mm… Mực nước ở các sông đang ở mức dưới báo động một ở Sông La 2,31m, sông Ngàn Phố 5,15m, Chu Lễ 5,98m, Hòa Duyệt 3,56m.

Hàng loạt xe ô tô bị bể kính...

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động các biện pháp phòng chống, lực lượng chức năng đã tiến hành di dời, sơ tán được 8.247 hộ với 19.387 người; trong đó người dân khu vực ven biển là 5.394 hộ với gần 14.000 người.

Cây xanh bị gãy đổ la liệt.

Tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tất cả các xã, phường cùng lực lượng chức năng khẩn trương rà soát mức độ thiệt hại trong nhân dân về tài sản con người do cơn bão gây ra. Bên cạnh đó huy động lực lượng tại chỗ, dựng, lợp lại nhà cho người dân ngay khi có thể, đồng thời bảo đảm an toàn các hồ chứa, các công trình phúc lợi; khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra để ổn định tình hình.

Nhiều tuyến đường dân sinh bị ngập sâu, lực lượng chức năng phải cắm chốt cảnh báo nguy hiểm.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chủ động trong công tác điều tiết các hồ chứa nhằm hạn chế ảnh hưởng do mưa lớn gây ngập lụt đến vùng hạ du.