Xã hội

Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 5 Kajiki, nhiều người thương vong

Cơn bão số 5 càn quét qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã làm 1 người chết nhiều người bị thương và hàng trăm ngôi nhà, công trình phụ tốc mái.

Hạo Nhiên

Theo thống kê ban đầu của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, bão số 5 đã khiến 1 người chết tại xã Kim Hoa do trong lúc sửa mái che không may bị ngã, phải đi viện cấp cứu nhưng không qua khỏi; 4 người bị thương. Gió lớn kèm theo mưa to đã làm 144 ngôi nhà ngập sâu trong nước, hơn 612 ngôi nhà bị tốc mái. Một số điểm trường học, điểm giáo dục bị thiệt hại ngập nước.

538975458-4170051103232093-1402998966157043541-n.jpg
Nhiều ngôi nhà ven biển bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng.

Ngoài ra, bão số 5 cũng gây thiệt hại đến lĩnh vực nông nghiệp của bà con nông dân, cụ thể có 13.327 ha lúa hè thu, hơn 611 ha hoa màu bị ngập nước hư hỏng, hơn 1.000 ha đất trồng cây lâu năm, hơn 2.000 ha cây ăn quả, 4.443 cây xanh bị đỗ, ngã; 6 ha diện tích nuôi tôm bị thiệt hại. Có hơn 8 ha diện tích đồng muối bị bồi lấp tại phường Hải Ninh.

Về hạ tầng hệ thống điện, có 22 cột điện, 2 cột ăng ten, 2 cột treo cáp bị gãy.

537967611-4170051589898711-9180367259355558550-n.jpg
Cửa cuốn tại các quán hàng ở Cảng cá Thạch Kim bị bão số 5 tàn phá.

Theo ghi nhận của PV, từ 14h – 23h ngày 25/8, tại Hà Tĩnh đã có sức gió cấp 11, 12, giật trên cấp 13 đến 14. Bão lớn kèm theo mưa dông, lốc xoáy. Lượng mưa đo được lớn nhất ở Cẩm Nhượng là 292mm, Kỳ Anh 288mm, phường Thành Sen 268mm… Mực nước ở các sông đang ở mức dưới báo động một ở Sông La 2,31m, sông Ngàn Phố 5,15m, Chu Lễ 5,98m, Hòa Duyệt 3,56m.

539653391-24300954749572336-1816485527124364829-n.jpg
Hàng loạt xe ô tô bị bể kính...

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động các biện pháp phòng chống, lực lượng chức năng đã tiến hành di dời, sơ tán được 8.247 hộ với 19.387 người; trong đó người dân khu vực ven biển là 5.394 hộ với gần 14.000 người.

538331377-1475670627349090-4327681996045561710-n.jpg
Cây xanh bị gãy đổ la liệt.

Tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tất cả các xã, phường cùng lực lượng chức năng khẩn trương rà soát mức độ thiệt hại trong nhân dân về tài sản con người do cơn bão gây ra. Bên cạnh đó huy động lực lượng tại chỗ, dựng, lợp lại nhà cho người dân ngay khi có thể, đồng thời bảo đảm an toàn các hồ chứa, các công trình phúc lợi; khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra để ổn định tình hình.

537116587-753093134106272-453134011081104262-n.jpg
Nhiều tuyến đường dân sinh bị ngập sâu, lực lượng chức năng phải cắm chốt cảnh báo nguy hiểm.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chủ động trong công tác điều tiết các hồ chứa nhằm hạn chế ảnh hưởng do mưa lớn gây ngập lụt đến vùng hạ du.

#Bão số 5 #Hà Tĩnh #thiệt hại #tử vong #tốc mái #hư hỏng

Bài liên quan

Xã hội

Bão số 5 gây mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Hồi 16h ngày 25/8, tâm bão số 5 đã nằm trên đất liền ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 - 12, giật cấp 14.

Khoảng 15h chiều ngày 25/8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tâm bão vẫn chưa vào hẳn đất liền, khoảng 1-3 tiếng tới sẽ đi thẳng vào phía Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15, sau đó di chuyển sang Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

img-9003.jpg
Do ảnh hưởng của bão số 5, trên đất liền Nghệ An và Hà Tĩnh gió lớn đã làm gãy đổ nhiều cây xanh, sập mái tôn, mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến phố.
Xem chi tiết

Xã hội

Những hình ảnh đầu tiên ở Hà Tĩnh khi bão số 5 đổ bộ

Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 5 đã gây mưa to đến rất to, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tại các bờ biển đã có những cột sóng cao 5-7m.

538260479-1114228580923893-4129299052103604679-n.jpg
Theo đó, vào lúc 15h hôm nay (25/8), bão số 5 đã vào khu vực bờ tại Hà Tĩnh và Nghệ An với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16.
image.jpg
Hệ thống khung tôn của người dân bị gió thổi bay ra giữa quốc lộ 1A.
Xem chi tiết

Xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại các địa phương ven biển ở Hà Tĩnh.

Sáng 25/8, sau cuộc họp với các địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống bão tại đê Hội Thống (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh).

Lúc này, bão số 5 gây mưa to, gió lớn, sóng đánh cao. Tuy nhiên, tại đê Hội Thống, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ đang tích cực đắp đê, chắn sóng.

Xem chi tiết

