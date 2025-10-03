Hà Nội

Kết bạn với “tỷ phú đô la”, người phụ nữ mất 900 triệu

Đến khi bà N. không còn khả năng tài chính, không thể chuyển thêm tiền, "tỷ phú đô la" đã chặn liên lạc và xóa nickname.

Khánh Hoài

Ngày 3/10, thông tin từ Công an xã Lục Nam (tỉnh Bắc Ninh), đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957, ở xã Lục Nam) bị lừa đảo mất 900 triệu đồng qua hình thức kết bạn trên Facebook.

Theo bà N., đối tượng tự xưng là “tỷ phú đô la” và gửi kết bạn với bà trên Facebook. Qua một số lần trò chuyện, đối tượng giới thiệu con gái có đồng hồ đắt tiền muốn bán giá 2 tỷ đồng để thay đồng hồ khác. Thấy bà N. là người nhân hậu nên muốn giới thiệu cho bà mua lại, sau đó sẽ giới thiệu cho bà một công ty mua lại với giá 4 tỷ đồng, mang về lợi nhuận lớn cho bà N.

a1-8211.jpg
Ảnh minh họa.

Vị "tỷ phú đô la" sau đó gửi đường link giới thiệu công ty mua đồng hồ cho bà N. truy cập vào liên hệ với nhân viên mua bán đồng hồ. Từ ngày 22 đến 28/9/2025, đối tượng lừa đảo hướng dẫn bà N. chuyển tiền 5 lần với tổng số 900 triệu đồng.

Đến khi bà N. không còn khả năng tài chính, không thể chuyển thêm tiền, "tỷ phú đô la" đã chặn liên lạc và xóa nickname. Lúc này, bà N. hoang mang, lo sợ, nói chuyện với người thân và được hướng dẫn đến cơ quan Công an trình báo.

