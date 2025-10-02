Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mất tiền cho kẻ lừa đảo 'chạy' sổ đỏ vì được thông gia giới thiệu

Được thông gia giới thiệu người có khả năng “chạy” sổ đỏ, ông Đào Huy B. (Hà Nội) tin tưởng đưa tiền tỷ nhờ giúp đỡ rồi sau đó ngã ngửa khi biết mình bị lừa.

Theo T. Nhung/Vietnamnet.vn

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đoàn Viết Lương (SN 1962, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, khoảng tháng 1/2021, ông Đào Huy B. (SN 1955, ở Hà Nội) có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 2 thửa đất của gia đình ông ở Hà Nội.

Do biết ông Lê Đình H. (SN 1957, là thông gia) có nhiều mối quan hệ xã hội nên ông B. nhờ thông gia giúp đỡ để làm sổ đỏ. Sau đó, ông H. nói chuyện với bị cáo Đoàn Viết Lương (là hàng xóm của ông H.) về việc này.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên ông Lương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông B. Bị can đã đưa ra thông tin gian dối với ông H. rằng mình có nhiều mối quan hệ ở Văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT (cũ), có thể làm được sổ đỏ giúp ông B. và yêu cầu ông H. đưa hồ sơ 2 thửa đất trên cho Lương.

Khoảng tháng 2/2021, ông H. nói lại với ông thông gia rằng đã nhờ được người làm sổ đỏ và bảo ông B. chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất theo yêu cầu của Lương.

lua.png
Ảnh minh họa

Sau khi nhận được hồ sơ của ông B., ông H. đưa lại cho bị cáo Lương để nhờ giúp "chạy" sổ đỏ.

Nhận lời giúp, bị can nhiều lần đưa thông tin gian dối với ông H. rằng mình đã trao đổi và nộp hồ sơ đất của ông B. đến Văn phòng đăng ký đất đai để xin cấp sổ đỏ, Sở yêu cầu nộp tiền chi phí làm hồ sơ và nộp một phần thuế đất ở, chi phí chỉ giới hành lang đường đỏ, tiền phát sinh thuế sử dụng đất tăng theo Nghị định mới ban hành…

Tin tưởng ông Lương, từ ngày 5/3/2021 đến 25/2/2023, ông B. đã nhiều lần chuyển cho bị can tổng số hơn 1,4 tỷ đồng để giải quyết công việc. Sau khi nhận tiền, ông Lương không liên hệ đơn vị nào để làm thủ tục cho ông B. như đã hứa mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Tháng 11/2024, do chưa thấy làm được sổ đỏ, ông B. yêu cầu được nhận lại hồ sơ đất và tiền nhưng ông Lương không trả lại được tiền nên ngày 10/1/2025 ông B. gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (cũ) đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Viết Lương khai, bản thân làm công việc tự do, không có chức năng, nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân nên ông ta nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông B.

Kết quả xác minh tại Phòng TN&MT - UBND quận Hà Đông (cũ) cho thấy, từ tháng 1/2021 đến nay, không tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất của ông Đào Huy B.

Cáo buộc cho rằng, ông Lê Đình H. nhận tiền và hồ sơ của ông B., sau đó giao cho ông Đoàn Viết Lương để nhờ bị can làm sổ đỏ cho nhà ông thông gia. Ông H. không biết ông Lương đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của gia đình thông gia và không hưởng lợi gì nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/hy-huu-mat-tien-cho-ke-lua-dao-chay-so-do-vi-duoc-thong-gia-gioi-thieu-2448442.html
#lừa đảo #lừa ‘chạy’ sổ đỏ #Đoàn Viết Lương lừa đảo #tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Sập bẫy lừa đảo khi đăng ký 'khóa tu online', người phụ nữ bị lừa 200 triệu

Lợi dụng tâm lý nhiều người có nhu cầu muốn tham gia các khóa tu, hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage mạo danh chùa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/10, Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là lập các fanpage giả mạo chùa, tự viện giới thiệu khóa tu và kêu gọi tham gia. Khi có người đăng ký, các đối tượng sẽ hướng dẫn nạn nhân làm nhiệm vụ tương tác mua vật phẩm nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của chị N (SN 1994; trú tại Hà Nội) về việc bị lừa khi đăng ký khoá tu trên mạng.

18.jpg
Cảnh giác nhận được các lời mời làm nhiệm vụ online.
Xem chi tiết

Xã hội

Chủ tiệm vàng cảnh giác, giúp ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an

Sau khi thao túng tâm lý nạn nhân, các đối tượng yêu cầu giữ liên lạc liên tục, tuyệt đối không cho ai biết và chuyển 50 triệu vào tài khoản do chúng cung cấp.

Ngày 26/9, thông tin từ Công an xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng xã hội với thủ đoạn tinh vi, bảo vệ an toàn số tiền gần 50 triệu đồng cho một người dân.

Trước đó, Công an xã Kỳ Thượng nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Huyền (chủ tiệm vàng Huyền Hưng, thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc) về việc một khách hàng là chị D. (SN 2007, trú tại xã Kỳ Thượng) mang số tiền gần 50 triệu đồng đến nhờ chuyển cho một nhóm người lạ qua mạng xã hội.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an tỉnh Ninh Bình tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thuấn đã vay nợ ngân hàng và vay nợ 34 người. Để có tiền trả nợ, đối tượng đã lừa bán vàng cho nhiều người rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách mua.

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nay là xã Giao Hòa - tỉnh Ninh Bình) với chiêu trò lừa bán vàng rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách mua.

capture-1739.png
Đối tượng Hoàng Văn Thuấn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới