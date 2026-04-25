Kéo lưới trúng 'kho báu', hai ngư dân phát hiện lăng mộ 2.500 năm

Từ một lần đánh cá tại hồ Đan Giang Khẩu (Hà Nam, Trung Quốc), hai ngư dân phát hiện dấu tích cổ đại, mở ra một khu lăng mộ quy mô lớn thuộc thời Xuân Thu.

Li Ergen và Zhang Dazhu bận rộn đánh cá ở hồ chứa Đan Giang Khẩu thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Vừa thả lưới xuống, họ đã nhận ra có điều gì đó không ổn, dù kéo mạnh thế nào cũng không nhúc nhích được lưới. Mặt Li Ergen đỏ bừng vì căng dây lưới, Zhang Dazhu cũng giúp anh, cả hai cùng kéo. Đột nhiên, dây lưới tuột, hai người ngã xuống cát với một tiếng động mạnh.

Vài viên gạch phủ đầy rêu nổi lên từ mặt nước, tiếp theo là bờ sạt lở, để lộ một cái hố tối đen rộng nửa mét không đáy, bốc mùi đất nồng nặc. Li Ergen hoảng sợ, nghĩ rằng cái hố giống hang ổ của quái vật. Zhang Dazhu nhặt đá ném xuống, nghe thấy một âm thanh thảm thiết vọng lại từ bên trong.

Ông liếc nhìn những viên gạch xanh ở cửa hang và nhận thấy vữa giữa chúng được làm từ một loại bột gạo nếp và tro theo kiểu cổ truyền. Ông nhanh chóng ngăn Li Ergen dùng sào tre chọc vào đó, nói rằng đây là di vật của tổ tiên họ để lại và họ cần báo cáo ngay lập tức. Hai người dừng bắt cá tại chỗ.

Li Ergen chạy về làng gọi người đến giúp, trong khi Zhang Dazhu ở lại cửa hang để canh chừng và ngăn chặn bất cứ ai gây rối. Không lâu sau, thư ký làng đến cùng với người từ trung tâm văn hóa.

Khi nhìn thấy những viên gạch màu xanh, họ cho rằng chúng đến từ một lò nung thời nhà Tống và những lỗ hổng có lẽ là kênh thoát nước từ thời đó. Họ đã thưởng cho hai ngư dân và đăng một bức thư khen ngợi. Nghe tin này, dân làng bắt đầu đề phòng để bảo vệ những hiện vật này.

Ngay khi tin tức lan truyền, dân làng gần đó đổ xô đến xem chuyện gì đang xảy ra, và một số người có ý đồ xấu, cố gắng đào bới một số hiện vật. Các lãnh đạo địa phương đã phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức báo cáo vụ việc cho bộ phận phụ trách di tích văn hóa.

Các chuyên gia đã lái xe đến đó suốt đêm, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ xác định rằng mình đã có chút nhầm lẫn. Thực tế, đó là một khu phức hợp lăng mộ táng lớn có niên đại hơn 2.500 năm, thuộc giữa thời Xuân Thu, bao gồm 24 ngôi mộ và một số hố chôn xe ngựa.

Khu phức hợp này được bao quanh bởi một con sông, vì vậy các chuyên gia quyết định không khai quật cho đến khi điều kiện thích hợp. Tuy nhiên, những kẻ trộm mộ, khi nghe tin này, đã bí mật xả nước làm ngập các ngôi mộ, gây hư hại một số ngôi mộ và lấy trộm các vật phẩm để bán.

Dân làng không thể chịu đựng được cảnh tượng đó, thay phiên nhau canh gác lăng mộ, chính quyền huyện cũng cử người trông coi 24/24, cuối cùng đã bảo tồn được phần chính của lăng mộ.

Khi mùa khô đến, nhóm khảo cổ cuối cùng cũng bắt đầu khai quật. Vì mùa mưa sắp đến, họ phải làm việc cần mẫn từ sáng sớm đến tối muộn, liên tục theo dõi mực nước.

Đầu tiên, họ khai quật một ngôi mộ lớn, tìm thấy khoảng 450 hiện vật, bao gồm một chiếc bình vuông có tay cầm hình rồng và một chiếc bát cơm bằng đồng, cả hai đều vô cùng tinh xảo. Sở Di tích Văn hóa tỉnh Hà Nam đã mời các chuyên gia về chữ viết cổ đến nghiên cứu các ký tự khắc trên hiện vật, cuối cùng xác định rằng đây là lăng mộ của Tử Gia Độ, một quan chức cấp cao của nước Sở và gia đình ông.

Tử Gia Độ từng phục vụ hai vị vua Sở, trùng với thời kỳ đỉnh cao của văn hóa Sở. Khu lăng mộ này đã lấp đầy khoảng trống trong việc khám phá văn hóa Sở ở phía Bắc sông Dương Tử, được coi là địa điểm khảo cổ sớm nhất được biết đến của văn hóa nước Sở ở khu vực sông Đan Tây.