Đào hầm trú ẩn tìm thấy báu vật trong ngôi mộ 2.000 năm tuổi

Lực lượng quân đội đã khai quật được một ngôi mộ 2.000 năm tuổi, phát hiện một chiếc đèn đặc biệt, các chuyên gia cho rằng nó là độc nhất vô nhị.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Tại Mãn Thành, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một đơn vị quân đội được lệnh xây dựng hầm trú ẩn. Bất ngờ thay, công việc xây dựng thường nhật này đã dẫn đến một phát hiện quan trọng. Các binh sĩ đã sử dụng thuốc nổ, tạo ra một hố khổng lồ trên mặt đất thì vô tìm thấy một hố cổ nhân tạo khác. Họ lập tức báo cáo cho cục bảo tồn di tích văn hóa địa phương. Không lâu sau, các chuyên gia khảo cổ học đã dẫn một nhóm đến hiện trường để tiến hành điều tra và đánh giá.

Ảnh: @Sohu.

Sau cuộc khảo sát sơ bộ, các chuyên gia xác định đây không phải là một hố địa điểm bình thường, mà là một lăng mộ lớn thời nhà Hán. Để bảo vệ các hiện vật, họ đã báo cáo với cấp trên, yêu cầu phối hợp tiến độ xây dựng của quân đội để đảm bảo lăng mộ có thể được khai quật trước tiên.

Khi công tác khảo cổ chính thức bắt đầu, mọi người dần nhận ra tính chất phi thường của lăng mộ này. Nó thuộc về thời Tây Hán, hài cốt chưa bị cướp phá và được bảo quản rất tốt. Vị trí độc đáo của nó - chôn vùi trên sườn núi - khiến việc cướp phá trở nên vô cùng khó khăn, điều này cực kỳ hiếm thấy trong số các lăng mộ thời Hán. Các nhà khảo cổ rất phấn khởi, một lăng mộ thời Hán nguyên vẹn đồng nghĩa với vô số kho báu đang âm thầm chờ được khai quật.

Ảnh: @Sohu.

Người nằm trong lăng mộ là Lưu Sinh. Lưu Sinh là anh trai của Hoàng đế Vũ nhà Hán. Sử sách ghi chép rằng, ông ta cực kỳ dâm dục và nghiện rượu, tương truyền ông ta có rất nhiều con. Các hiện vật được khai quật từ lăng mộ này thực sự rất phong phú. Bên cạnh bộ áo tang bằng ngọc, còn có rất nhiều bảo vật khác như đèn cung Trường Tâm, lư hương Bồ Sơn mạ vàng cùng nhiều thứ khác.

Ảnh: @Sohu.

Trong số đó, việc phát hiện ra chiếc đèn lồng cung điện Trường Tâm đặc biệt đáng chú ý, gần như là một kỳ tích về kỹ thuật. Sự tinh xảo trong chế tác và thiết kế khéo léo, với những kỹ thuật tinh vi đến mức vượt xa công nghệ hiện đại.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là chức năng bảo vệ môi trường của nó. Các ống bọc của đèn được thiết kế để hấp thụ khói, ngăn ngừa ô nhiễm không khí – một sự cân nhắc chu đáo từ hơn hai nghìn năm trước. Vì thế, hiện vật này đã thu hút sự chú ý của khách du lịch và các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, do đó trở thành một báu vật độc nhất vô nhị của thế giới.

Kho tri thức

Báu vật độc lạ trong ngôi mộ thời nhà Hán 2.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Khai quật được nhiều báu vật độc lạ trong ngôi mộ thời nhà Hán 2.000 năm tuổi, khiến giới khảo cổ kinh ngạc.

Lạc Dương là một trong những vùng có nhiều di tích lăng mộ cổ nhất Trung Quốc. Khi nhắc đến Lạc Dương, người ta thường nghĩ ngay đến công cụ độc đáo mang tên xẻng Lạc Dương, việc phát hiện ra nó đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác khảo cổ học của đất nước. Nó không chỉ là một công cụ quý giá giúp các nhà khảo cổ học khám phá các di tích lịch sử, mà còn gắn liền mật thiết với việc phát hiện và bảo vệ các lăng mộ cổ.

Ảnh: Sohu.
Kho tri thức

Báu vật quý giá 15.000 tuổi bị 'bỏ quên' gần 160 năm

Gần 160 năm trước, một mặt dây chuyền được khai quật ở Anh. Sau nhiều năm bị "lãng quên", nó được xác định là báu vật quý giá có niên đại 15.000 tuổi.

Năm 1867, các nhà khảo cổ học ở Devon, Anh đã khai quật được một mặt dây chuyền bên trong hang động Kents Cavern từng được cả người Homo sapiens và người Neanderthal sử dụng hàng nghìn năm trước. Hiện vật này sau đó bị "lãng quên" trong suốt nhiều năm.

Mãi cho tới gần đây, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kỹ lưỡng mặt dây chuyền trên và có khám phá bất ngờ. Họ phát hiện nó không được làm từ răng của lửng, sói hay hải ly như người ta từng nghĩ trước đó. Trên thực tế, mặt dây chuyền được làm từ răng của một con hải cẩu xám và có niên đại khoảng 15.000 năm tuổi.

Kho tri thức

Khai quật các ngôi mộ thời Đồ đá ở Scotland, hé mở bí mật bất ngờ

Chuyên gia khai quật các ngôi mộ thời Đồ đá ở Scotland và tìm thấy nhiều hài cốt. Những thi hài nam giới có quan hệ huyết thống được chôn cùng ngôi mộ.

Trong nghiên cứu được công bố ngày 14/4 trên tạp chí Antiquity, các nhà nghiên cứu đã phân tích ADN của 22 người được khai quật từ 5 ngôi mộ ở hạt Caithness và quần đảo Orkney ở phía Bắc Scotland. Các ngôi mộ này được sử dụng trong khoảng thời gian từ năm 3800 trước Công nguyên đến năm 3200 trước Công nguyên. Vào thời điểm đó, người dân ở vùng đất ngày nay là Scotland đang chuyển đổi từ săn bắt hái lượm sang nông nghiệp.

Kết quả phân tích ADN của các chuyên gia hé lộ người dân thời Đồ đá ở miền Bắc Scotland đã chôn cất những người đàn ông có quan hệ huyết thống trong cùng một ngôi mộ, tạo ra "mạng lưới huyết thống" trải rộng khắp nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ lịch sử này.

