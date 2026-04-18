Lực lượng quân đội đã khai quật được một ngôi mộ 2.000 năm tuổi, phát hiện một chiếc đèn đặc biệt, các chuyên gia cho rằng nó là độc nhất vô nhị.

Tại Mãn Thành, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một đơn vị quân đội được lệnh xây dựng hầm trú ẩn. Bất ngờ thay, công việc xây dựng thường nhật này đã dẫn đến một phát hiện quan trọng. Các binh sĩ đã sử dụng thuốc nổ, tạo ra một hố khổng lồ trên mặt đất thì vô tìm thấy một hố cổ nhân tạo khác. Họ lập tức báo cáo cho cục bảo tồn di tích văn hóa địa phương. Không lâu sau, các chuyên gia khảo cổ học đã dẫn một nhóm đến hiện trường để tiến hành điều tra và đánh giá.

Sau cuộc khảo sát sơ bộ, các chuyên gia xác định đây không phải là một hố địa điểm bình thường, mà là một lăng mộ lớn thời nhà Hán. Để bảo vệ các hiện vật, họ đã báo cáo với cấp trên, yêu cầu phối hợp tiến độ xây dựng của quân đội để đảm bảo lăng mộ có thể được khai quật trước tiên.

Khi công tác khảo cổ chính thức bắt đầu, mọi người dần nhận ra tính chất phi thường của lăng mộ này. Nó thuộc về thời Tây Hán, hài cốt chưa bị cướp phá và được bảo quản rất tốt. Vị trí độc đáo của nó - chôn vùi trên sườn núi - khiến việc cướp phá trở nên vô cùng khó khăn, điều này cực kỳ hiếm thấy trong số các lăng mộ thời Hán. Các nhà khảo cổ rất phấn khởi, một lăng mộ thời Hán nguyên vẹn đồng nghĩa với vô số kho báu đang âm thầm chờ được khai quật.

Người nằm trong lăng mộ là Lưu Sinh. Lưu Sinh là anh trai của Hoàng đế Vũ nhà Hán. Sử sách ghi chép rằng, ông ta cực kỳ dâm dục và nghiện rượu, tương truyền ông ta có rất nhiều con. Các hiện vật được khai quật từ lăng mộ này thực sự rất phong phú. Bên cạnh bộ áo tang bằng ngọc, còn có rất nhiều bảo vật khác như đèn cung Trường Tâm, lư hương Bồ Sơn mạ vàng cùng nhiều thứ khác.

Trong số đó, việc phát hiện ra chiếc đèn lồng cung điện Trường Tâm đặc biệt đáng chú ý, gần như là một kỳ tích về kỹ thuật. Sự tinh xảo trong chế tác và thiết kế khéo léo, với những kỹ thuật tinh vi đến mức vượt xa công nghệ hiện đại.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là chức năng bảo vệ môi trường của nó. Các ống bọc của đèn được thiết kế để hấp thụ khói, ngăn ngừa ô nhiễm không khí – một sự cân nhắc chu đáo từ hơn hai nghìn năm trước. Vì thế, hiện vật này đã thu hút sự chú ý của khách du lịch và các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, do đó trở thành một báu vật độc nhất vô nhị của thế giới.