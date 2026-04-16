Báu vật quý giá 15.000 tuổi bị 'bỏ quên' gần 160 năm

Gần 160 năm trước, một mặt dây chuyền được khai quật ở Anh. Sau nhiều năm bị "lãng quên", nó được xác định là báu vật quý giá có niên đại 15.000 tuổi.

Năm 1867, các nhà khảo cổ học ở Devon, Anh đã khai quật được một mặt dây chuyền bên trong hang động Kents Cavern từng được cả người Homo sapiens và người Neanderthal sử dụng hàng nghìn năm trước. Hiện vật này sau đó bị "lãng quên" trong suốt nhiều năm.

Mãi cho tới gần đây, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kỹ lưỡng mặt dây chuyền trên và có khám phá bất ngờ. Họ phát hiện nó không được làm từ răng của lửng, sói hay hải ly như người ta từng nghĩ trước đó. Trên thực tế, mặt dây chuyền được làm từ răng của một con hải cẩu xám và có niên đại khoảng 15.000 năm tuổi.

Theo các nhà nghiên cứu, vào khoảng 15.000 năm trước, người nào đó đã thu thập chiếc răng của con hải cẩu xám và khéo léo chạm khắc nó thành mặt dây chuyền. Sau đó, chính người làm ra nó, hoặc người người khác, đã đeo chiếc dây chuyền đặc biệt này trong thời gian dài khiến nó nhẵn mịn theo thời gian trước khi bị bỏ lại bên trong hang động Kents Cavern.

“Mặt dây chuyền có lẽ đã được đeo trong nhiều năm bởi vì nó đã trở nên nhẵn mịn do quá trình sử dụng và được đánh bóng nhiều lần. Thời gian sử dụng càng lâu cũng giải thích tại sao lỗ tròn trên chiếc răng lại chuyển sang hình bầu dục bởi sợi dây dần dần làm mòn phần bên trong”, Silvia Bello, đồng tác giả của nghiên cứu và là chuyên gia về tiến hóa loài người tại Bảo tàng Tự nhiên London cho hay.

Theo chuyên gia Bello, mặt dây chuyền vẫn còn trong tình trạng khá tốt. Điều này có nghĩa là chủ nhân của nó có thể đã vô tình đánh mất nó khi đến hang động, chứ không phải cố ý vứt bỏ.

Mặt dây chuyền làm từ răng hải cẩu được chế tác cách đây khoảng 15.000 năm. Ảnh: The Trustees of the Natural History Museum.

Hiện các chuyên gia chưa rõ con hải cẩu xám bị giết hay chết vì nguyên nhân tự nhiên rồi dạt vào bờ. Tuy nhiên, họ có thể biết điều gì đã xảy ra tiếp theo. Một người tiền sử có thể đã sử dụng một vật nặng làm công cụ để nhổ chiếc răng của con hải cẩu. Sau đó, họ đã cẩn thận cạo bỏ phần chân răng, đục một lỗ trên răng bằng một mảnh đá lửa và luồn một sợi dây qua lỗ đó.

Mặc dù các nhà nghiên cứu chưa biết ai là chủ nhân của mặt dây chuyền làm từ răng hải cẩu này hay nó xuất hiện ở trong hang Kents Cavern như thế nào, nhưng báu vật quý hiếm này mang đến những hiểu biết thú vị về cuộc sống của con người thời tiền sử từng sinh sống ở Anh.

Ngày nay, khu vực nơi tìm thấy mặt dây chuyền răng hải cẩu là một điểm du lịch nổi tiếng nhìn ra eo biển Manche (hay còn gọi English Channel). Vào 15.000 năm trước, mực nước biển ở nơi đây hoàn toàn khác và hang Kents Cavern nằm cách bờ biển khoảng 129 km.

Điều này cho thấy mặt dây chuyền răng hải cẩu và người đeo nó đã di chuyển một quãng đường rất xa từ rất lâu trước đây. Nó có thể trở thành vật trao đổi giữa người sống gần biển với cư dân sống sâu trong đất liền. Tuy nhiên cũng có khả năng người tiền sử ở khu vực này đã di chuyển những quãng đường dài, có lẽ để săn bắt những đàn động vật di cư làm nguồn thức ăn.

Thêm nữa, tình trạng của mặt dây chuyền cho thấy nó được chế tác bởi một người có tay nghề cao. Việc đục lỗ vào răng mà không làm vỡ đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm tuyệt vời của người thợ. Cho đến nay, các chuyên gia mới chỉ tìm thấy 4 mặt dây chuyền làm từ răng hải cẩu nên phát hiện này được đánh giá là quý hiếm.