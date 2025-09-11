Israel tấn công mục tiêu ở 6 quốc gia trong 72 giờ

Chỉ trong 3 ngày, Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở 6 nước, bao gồm Palestine, Lebanon, Syria, Tunisia, Qatar và Yemen.

Theo Al Jazeera, ngày 9/9, Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một tòa nhà ở Doha (Qatar), nơi các lãnh đạo Hamas đang họp để thảo luận về lệnh ngừng bắn do Mỹ đề xuất về Gaza.

Đòn tập kích khiến 6 người thiệt mạng, bao gồm con trai của chỉ huy cấp cao Hamas Khalil al-Hayya, 3 vệ sĩ và 1 sĩ quan an ninh Qatar. Các lãnh đạo cấp cao Hamas được cho là đã sống sót sau vụ tấn công.

Qatar trở thành quốc gia thứ 6 bị Israel tấn công chỉ trong vòng 72 giờ và là quốc gia thứ 7 kể từ đầu năm nay.

Israel đã tấn công mục tiêu ở 6 quốc gia trong 72 giờ. Ảnh: AJ.

Một ngày sau đó, hôm 10/9, Israel tiếp tục tiến hành đợt không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen và tỉnh al-Jawf. Bộ Y tế Yemen cho biết, ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 131 người khác bị thương trong vụ tấn công này. Số người thương vong có thể gia tăng khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Theo đài truyền hình Al Masirah do lực lượng Houthi điều hành, đợt không kích nhắm vào một cơ sở y tế ở phía tây nam Sanaa và khu phức hợp chính quyền địa phương ở al-Hazm.

Người phát ngôn của Houthi, Yahya Saree, cho biết lực lượng này đã sử dụng tên lửa đất đối không để đáp trả Israel.

"Hệ thống phòng không của chúng tôi đã phóng một số tên lửa đất đối không để đáp trả hành động của Israel. Một số máy bay của Israel đã phải rời đi và phần lớn cuộc tấn công đã bị ngăn chặn", lực lượng Houthi cho biết.

