Thế giới

Israel tấn công, gần 60 người thiệt mạng trong một ngày ở Gaza

Ít nhất 58 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel tại Dải Gaza.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera, các nguồn tin tại bệnh viện ở Gaza cho biết ít nhất 58 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Gaza hôm 6/9, trong đó có 37 nạn nhân ở thành phố Gaza và ở phía bắc dải đất này.

"Trong số những người thiệt mạng hôm nay có 16 nạn nhân đang chờ nhận viện trợ nhân đạo", nguồn tin cho hay.

Trong khi đó, Bệnh viện Hamad báo cáo rằng Quân đội Israel đã bắn chết 10 người Palestine và làm bị thương 70 người tìm kiếm viện trợ ở phía bắc Dải Gaza.

gaza.png
Người dân Palestine kiểm tra những gì còn sót lại của ngôi nhà đã bị phá hủy ở khu phố al-Amal, Khan Younis. Ảnh: Anadolu.

Theo Tổ chức Save the Children, trung bình cứ mỗi giờ lại có ít nhất một trẻ em Palestine thiệt mạng trong cuộc các tấn công của Israel ở Gaza trong gần 23 tháng xung đột.

Số liệu của chính quyền Gaza cho thấy, ít nhất 20.000 trẻ em đã thiệt mạng kể từ tháng 10/2023, trong đó có ít nhất 1.009 trẻ dưới 1 tuổi.

ga.png
Người dân đau buồn sau khi người thân của họ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại thành phố Gaza. Ảnh: Anadolu.

Trước đó, ngày 5/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phá hủy một tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza mà họ cho là đang được Hamas sử dụng. Đây là một trong những tòa nhà cao nhất ở thành phố Gaza và vốn là nơi trú ẩn của rất nhiều gia đình.

Văn phòng truyền thông Gaza đã bác bỏ tuyên bố của Israel rằng các tòa nhà dân cư cao tầng, bị san phẳng trong các cuộc không kích gần đây, được Hamas sử dụng cho mục đích quân sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
