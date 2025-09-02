Hà Nội

Thế giới

Houthi tấn công tàu chở dầu của Israel trên Biển Đỏ

Lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu chở dầu ở Biển Đỏ.

An An (Theo AJ)

Al Jazeera đưa tin ngày 1/9, theo công ty an ninh hàng hải Ambrey, lực lượng Houthi nói rằng họ đã tấn công trực tiếp tàu Scarlet Ray treo cờ Liberia, thuộc sở hữu của Israel, trên Biển Đỏ.

Tuy nhiên, Cơ quan Vận hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), đơn vị giám sát hoạt động vận chuyển trong khu vực, khẳng định tên lửa của Houthi không đánh trúng mục tiêu hôm 31/8.

israel.png
Ảnh minh họa: AA.

"Thủy thủ đoàn chứng kiến ​​một vật thể lạ rơi gần tàu của họ và nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tất cả nhân viên trên tàu đều không bị thương và tàu chở dầu vẫn tiếp tục hành trình", UKMTO cho biết.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Ahmed Ghaleb al-Rahawi và một số lãnh đạo cấp cao khác của Houthi thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel hôm 28/8.

Đây là vụ tấn công mới nhất của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. Trước đó, vào tháng 7, Houthi đã đánh chìm hai tàu chở dầu và tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tuyến vận tải biển có liên hệ với Israel như một phần trong tuyên bố ủng hộ người Palestine và phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
